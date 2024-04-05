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До вашої уваги інформація щодо повномасштабного російського вторгнення в Україну за підсумками 04 квітня 2024 року.

Завершилася 771 доба героїчного протистояння Українського народу р осійському повномасштабному воєнному вторгненню.

Втрати ворога:

Серед новин:

- Німеччина негайно ініціює пошук не лише в союзників, а й узагалі у світі систем протиповітряної оборони Patriot для Києва, — глава МЗС України у Брюсселі.

- Кілька союзників можуть оголосити про постачання ППО Україні упродовж наступних днів — Єнс Столтенберг.

- У Запорізькій області росіяни готують мобілізацію – ОВА.

- У НАТО кажуть про незамінність США в лідерстві підтримки України: ми чули це від союзника за союзником, — Ентоні Блінкен.

- Україна та Литва провели переговори щодо безпекової угоди.

- російські нафтові компанії переживають труднощі з ремонтом нафтопереробних заводів через західні санкції, а їхні проблеми можуть посилитися через атаки українських БПЛА, — Reuters. За підрахунками видання, атаки змусили російські НПЗ закрити близько 14% потужностей у першому кварталі.

Щодо дій ворога на окремих напрямках

На Волинському та Поліському напрямках оперативна обстановка залишається без суттєвих змін.

На Сіверському та Слобожанському напрямках російські окупанти зберігають військову присутність у прикордонних районах, проводять диверсійну діяльність з метою недопущення перекидання наших військ на загрозливі напрямки, нарощують щільність мінно-вибухових загороджень вздовж державного кордону.

На Куп’янському напрямку Сили оборони України відбили одну атаку противника в районі населеного пункту Андріївка Луганської області.

На Лиманському напрямку українські воїни відбили 5 атак противника в районі населеного пункту Терни Донецької області, де ворог намагався прорвати оборону українських військ.

На Бахмутському напрямку українські воїни відбили 14 атак в районах Білогорівки Луганської області; Спірного, Андріївки, південнно-східніше Виїмки та Кліщіївки Донецької області.

На Авдіївському напрямку, підрозділи Сил оборони України відбили 15 атак в районах населених пунктів Бердичі, Уманське, Яснобродівка, Первомайське та Невельське Донецької області, де ворог намагався вибити наші підрозділи із займаних рубежів.

На Новопавлівському напрямку Сили оборони України продовжують стримувати ворога в районах населених пунктів Новомихайлівка, Урожайне, південно-східніше Водяного де ворог, за підтримки авіації, 22 рази намагався прорвати оборону українських військ.

На Оріхівському напрямку протягом минулої доби ворог наступальних дій не проводив.

На Херсонському напрямку російські окупанти намагаються вибити українські підрозділи із плацдармів на лівобережжі Дніпра. Протягом минулої доби, на цьому напрямку, ворог здійснив 7 безуспішних на атак позицій українських військ.

Протягом минулої доби авіація Сил оборони України завдала ударів по 14 районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки та 1 зенітно-ракетному комплексу противника.

Підрозділами ракетних військ завдали ураження по 4 районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки, одній артилерійській системі, одній радіолокаційній станції, одній станції радіо-електронної боротьби, одному пункту управління безпілотників та одному іншому важливому об’єкту противника.

Минулої доби загальні втрати ворога склали: 670 російських загарбників, 9 танків, 18 бойових броньованих машин, 29 артилерійських систем, 1 реактивна система залпового вогню, 1засіб протиповітряної оборони, 21 безпілотник оперативно-тактичного рівня, 48 автомобілів та 7 одиниць спеціальної техніки.

Вірте у Збройні сили України! Ми переможемо! Слава Україні!

Звернення Президента України Володимира Зеленського

"Провів Ставку – перш за все щодо виробництва та постачання дронів та РЕБ на цей рік. Був детальний звіт щодо контрактів, усе максимально конкретно: жодних пустих слів, тільки чіткі письмові домовленості з виробниками, чітке фінансування, чіткі терміни постачання. Дійсно добре попрацювали всі, хто відповідальний за цей напрямок. І щодо дронів – усіх видів – та РЕБ будемо міцніші.

Аналогічне завдання поставив по ракетній програмі, як по дронах і РЕБ, – усе до деталей опрацювати, щоб Сили оборони України могли розраховувати на надійну і зростаючу ракетну опору наших дій. Також на Ставці був ще один детальний звіт – Головкома – щодо всіх тих точок на фронті, де російська армія розраховувала мати успіх зараз. Вдалося стабілізувати наші позиції. Головком доповів щодо наших дій, які не дають окупанту просуватись. І в умовах дефіциту снарядів, суттєвого сповільнення у постачанні такі результати дійсно дуже хороші. Я вдячний усім солдатам і командирам, які забезпечують результат на полі бою. Стійкість кожного – це стійкість усієї нашої України ".

Віримо у Збройні Сили України! Разом Ми – сила! Слава Україні!