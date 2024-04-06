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Португалець узявся допомагати розбудовувати менеджмент аравійського клубу.

Зірковий португальський нападник Кріштіану Роналду нині виступає в Саудівській Аравії за місцевий Ан-Наср та впевнений, що в найближчому майбутньому саме ця ліга зможе конкурувати з провідними європейськими чемпіонатами.

У будь-якому випадку, судячи з останніх новин, 39-річний виконавець має настільки серйозний вплив у колективі, що вільно може долучатись до формування навіть найвищої керівної ланки.

Зокрема, саме на старих зв’язках Роналду ще часів виступів за мадридський Реал наразі будується спілкування з легендарним капітаном "Фурії Роха" та "бланкос" Фернандо Єрро, що нині працює на посаді спортивного директора в мексиканському Чівас дель Гвадалахара.

Клуб із Північної Америки наразі заперечує будь-які перемовини, проте іспаномовні ЗМІ стверджують, що вже відбулось кілька раундів спілкування за безпосередньою участю Роналду.

При цьому Єрро геть не квапиться з відповіддю, адже тільки півтора роки працює над проєктом Чіваса й хоче побачити результати власної діяльності на цій посаді перед переходом до іншого колективу.

Наразі мексиканці в своєму чемпіонаті розпочали новий сезон посередньо — 11 місце після 13 турів із відставанням від лідера, Клубу Америка, у дев’ять балів.