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Лідер Ан-Насра Кріштіану Роналду висловився про гру на Близькому Сході.

Кріштіану Роналду виступає за Ан-Наср з січня минулого року. Португалець дуже задоволений рішенням покинути Європу та перейти в екзотичний чемпіонат.

"Я щасливий бути в Саудівській Аравії, абсолютно щасливий. Я радий представляти Ан-Наср, і для мене наш сезон є позитивним, тому що досі ми мали шанс у всіх турнірах", — сказав Роналду.

У цьому сезоні КР7 відзначився 28 голами і 11 асистами у 31 матчі у всіх турнірах.

Ан-Наср наразі посідає друге місце у Професійній лізі Саудівської Аравії. Паралельно клуб виступає в азійській Лізі чемпіонів, де наразі перебуває на стадії 1/4 фіналу.