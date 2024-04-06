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Відверта заява французького ветерана.

Нападник Аль-Іттіхада Карім Бензема висловився з приводу своєї слабкої гри у складі саудівського клубу у порівнянні з виступами за мадридський Реал. Цитує 36-річного француза Madrid Universal.

"Річ у тім, що це зовсім інша команда, яка має іншу назву. Мені потрібна допомога, яка в мене була у Реалі. Мені потрібен хтось, хто допоможе мені на полі. Я не принесу перемогу самотужки. Мені потрібні інші футболісти і ще деякі інші речі", — заявив Бензема.

Зазначимо, що Бензема не забиває за Аль-Іттіхад вісім матчів поспіль, з грудня минулого року.

Діючий контракт 36-річного гравця з клубом розрахований до 30 червня 2026 року з шаленою зарплатнею 100 млн. євро на рік.

Цього сезону, Карім Бензема зіграв за Аль-Іттіфак 26 матчів, забив 12 голів та віддав 8 результативних передач.

Раніше повідомлялося, що Бензема готовий стати зіркою олімпійської збірної Франції замість Мбаппе.