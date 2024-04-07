Завершилася 773 доба героїчного протистояння Українського народу р осійському повномасштабному воєнному вторгненню.

🔸 Протягом дня р осіяни атакували Харків, загинули 8 людей. Також окупанти завдали балістичного удару по Одещині, загинула одна людина.

🔸 Зеленський дав інтерв'ю в етері телемаратону. Частина тез:

- на деяких напрямках фронту будівництво фортифікаційних споруд виконано на 92–98%;

- Україна розраховує на присутність приблизно 100 країн на першому інавгураційному Саміті миру у Швейцарії;

- ППО, вітчизняна зброя, винищувачі – це ефективні інструменти боротьби з р осійськими керованими авіаційними бомбами;

- Україна очікує на позитивне рішення Конгресу США щодо ухвалення масштабного пакету допомоги.

🔸 "Слідство.Інфо" заявило, що представники військкомату намагалися вручити повістку їхньому журналістові Євгенію Шульгату за вказівкою працівника СБУ. У такий спосіб спецслужбовці нібито хотіли покарати розслідувача за викриття одного з керівників департаменту СБУ.

🔸 До липня члени НАТО зможуть погодити створення п'ятирічного фонду на €100 млрд для допомоги Україні.

🔸 ЗАЕС вдалося під'єднати до другої лінії живлення після обстрілу р осіян. Електростанція була на межі чергового блекауту.

🔸 Головнокомандувач Збройних сил України Олександр Сирський заявляє, що Часів Яр залишається під контролем Сил оборони, усі спроби р осіян прорватися до цього населеного пункту зазнали невдачі.

🔸 В ніч на 6 квітня 2024 року в районі н.п. азов (ростовська обл.) внаслідок підриву трубопроводу, яким здійснювалося перекачування нафтопродуктів до танкерів в Азовському морському порту. Завантаження танкерів припинено на невизначений термін — ГУР.

🔸 Литва передала Україні бронетранспортери М577, які були доставлені 5 квітня — пресреліз Міністерства національної оборони країни.

🔸 Уряд вивчає різні варіанти фінансування ремонту енергооб'єктів після нових атак р осіян, також не виключається підвищення тарифів для населення — Герман Галущенко, міністр енергетики України.

🔸 Міністерка оборони Нідерландів Кайса Оллонгрен заявила, що Нідерланди збираються передати Україні загалом 24 винищувачі F-16, а також, що робиться все можливе, щоб якнайшвидше доставити в Україну боєприпаси, особливо калібру 155 міліметрів.