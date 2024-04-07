Завершилася 773 доба героїчного протистояння Українського народу російському повномасштабному воєнному вторгненню.

ВТРАТИ ВОРОГА

ГОЛОВНІ НОВИНИ (hromadske, Укрінформ)

🔸 Протягом дня росіяни атакували Харків, загинули 8 людей. Також окупанти завдали балістичного удару по Одещині, загинула одна людина.

🔸 Зеленський дав інтерв'ю в етері телемаратону. Частина тез:

- на деяких напрямках фронту будівництво фортифікаційних споруд виконано на 92–98%;

- Україна розраховує на присутність приблизно 100 країн на першому інавгураційному Саміті миру у Швейцарії;

- ППО, вітчизняна зброя, винищувачі – це ефективні інструменти боротьби з російськими керованими авіаційними бомбами;

- Україна очікує на позитивне рішення Конгресу США щодо ухвалення масштабного пакету допомоги.

🔸 "Слідство.Інфо" заявило, що представники військкомату намагалися вручити повістку їхньому журналістові Євгенію Шульгату за вказівкою працівника СБУ. У такий спосіб спецслужбовці нібито хотіли покарати розслідувача за викриття одного з керівників департаменту СБУ.

🔸 До липня члени НАТО зможуть погодити створення п'ятирічного фонду на €100 млрд для допомоги Україні.

🔸 ЗАЕС вдалося під'єднати до другої лінії живлення після обстрілу росіян. Електростанція була на межі чергового блекауту.

🔸 Головнокомандувач Збройних сил України Олександр Сирський заявляє, що Часів Яр залишається під контролем Сил оборони, усі спроби росіян прорватися до цього населеного пункту зазнали невдачі.

🔸 В ніч на 6 квітня 2024 року в районі н.п. азов (ростовська обл.) внаслідок підриву трубопроводу, яким здійснювалося перекачування нафтопродуктів до танкерів в Азовському морському порту. Завантаження танкерів припинено на невизначений термін — ГУР.

🔸 Литва передала Україні бронетранспортери М577, які були доставлені 5 квітня — пресреліз Міністерства національної оборони країни.

🔸 Уряд вивчає різні варіанти фінансування ремонту енергооб'єктів після нових атак росіян, також не виключається підвищення тарифів для населення — Герман Галущенко, міністр енергетики України.

🔸 Міністерка оборони Нідерландів Кайса Оллонгрен заявила, що Нідерланди збираються передати Україні загалом 24 винищувачі F-16, а також, що робиться все можливе, щоб якнайшвидше доставити в Україну боєприпаси, особливо калібру 155 міліметрів.

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ІНФОРМАЦІЯ ГЕНШТАБУ ЗСУ ЩОДО СИТУАЦІЇ НА ФРОНТІ

Протягом доби зафіксовано 50 бойових зіткнень.

Загалом, ворог завдав 8 ракетних та 83 авіаційних удари, здійснив 37 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах. Внаслідок російських терористичних атак, на жаль, є загиблі та поранені серед цивільного населення. Руйнувань та пошкоджень зазнали багатоповерхові та приватні будинки, заклад освіти а також інші об’єкти інфраструктури.

На Волинському та Поліському напрямках оперативна обстановка без суттєвих змін. Ознак формування наступальних угруповань ворога не виявлено.

На Сіверському та Слобожанському напрямках противник зберігає військову присутність у прикордонних районах, проводить диверсійно-розвідувальну діяльність, здійснює обстріли населених пунктів з території рф, нарощує щільність мінно-вибухових загороджень вздовж державного кордону України. Противник завдав авіаційних ударів в районах населених пунктів Родіонівка Сумської області; Огірцеве, Козача Лопань, Липці, Кутузівка Харківської області. Артилерійських та мінометних обстрілів ворога зазнали близько 20 населених пунктів, серед них Лісківщина, Михальчина Слобода Чернігівської області; Могриця, Нова Гута, Біловоди Сумської області; Козача Лопань, Ветеринарне, Стрілеча, Красне Харківської області.

На Куп’янському напрямку ворог наступальних (штурмових) дій не вів, проте завдав авіаційних ударів в районах населених пунктів Куп’янськ, Петропавлівка, Іванівка, Борова Харківської області. Під артилерійським та мінометним вогнем опинилися близько 15 населених пунктів, зокрема Синьківка, Степова Новоселівка, Котлярівка Харківської області.

На Лиманському напрямку нашими воїнами відбито 7 атак противника в районі населеного пункту Терни Донецької області, де ворог намагався прорвати оборону наших військ. Від артилерійських та мінометних обстрілів постраждали понад 10 населених пунктів, серед них Невське Луганської області та Терни¸ Ямполівка, Торське Донецької області.

На Бахмутському напрямку нашими воїнами відбито 10 атак в районах населених пунктів Білогорівка Луганської області; Виїмка, Спірне, Богданівка, Кліщіївка Донецької області, де ворог, за підтримки авіації, намагався покращити тактичне положення. Також противник завдав авіаційних ударів в районах населених пунктів Слов’янськ, Верхньокам’янське та Григорівка Донецької області. Під артилерійським та мінометним вогнем опинилося понад 10 населених пунктів, зокрема Богданівка, Калинівка, Часів Яр Донецької області.

На Авдіївському напрямку нашими захисниками відбито 5 атак в районах населених пунктів Новокалинове, Бердичі та Нетайлове Донецької області, де ворог, за підтримки авіації, намагався витіснити наші підрозділи із займаних рубежів. Також противник завдав авіаційних ударів в районах населених пунктів Калинове, Новоселівка Перша, Селидове, Архангельське, Бердичі, Семенівка, Очеретине, Скучне Донецької області. Артилерійських та мінометних обстрілів зазнали близько 10 населених пунктів, серед них Новокалинове, Новобахмутівка, Семенівка, Невельське Донецької області.

На Новопавлівському напрямку Сили оборони продовжують стримувати ворога в районах населених пунктів Георгіївка, Новомихайлівка, де ворог 16 разів намагався прорвати оборону наших військ. Противник завдав авіаційних ударів в районах населених пунктів Красногорівка та Урожайне Донецької області. Під артилерійським та мінометним вогнем окупантів опинились понад 10 населених пунктів, серед них Георгіївка, Парасковіївка, Костянтинівка, Вугледар Донецької області.

На Оріхівському напрямку ворог, за підтримки авіації, здійснив 2 атаки на позиції наших захисників в районах Старомайорського Донецької області та Роботиного Запорізької області. Також противник завдав авіаційного удару в районі Малої Токмачки Запорізької області. Артилерійських та мінометних обстрілів зазнали близько 20 населених пунктів, серед них Полтавка, Малинівка, Червоне, Білогір’я, Новоданилівка, Щербаки Запорізької області.

На Херсонському напрямку ворог не відмовляється від наміру вибити наші підрозділи із плацдармів на лівобережжі Дніпра. Так, протягом доби ворог здійснив 2 безуспішні атаки позицій наших військ. Ворожих обстрілів зазнали понад 10 населених пунктів, серед них Нікополь Дніпропетровської області; місто Херсон, Зміївка, Кринки, Тягинка Херсонської області.

Протягом доби авіація Сил оборони завдала ударів по 14 районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки та 1 зенітно-ракетному комплексу противника.

Підрозділами ракетних військ завдано ураження по 2 районах зосередження озброєння та військової техніки, 1 пункту управління БпЛА, 1 станції РЕБ противника.

ЗВЕРНЕННЯ ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ ВОЛОДИМИРА ЗЕЛЕНСЬКОГО

"Ми зробимо все можливе, неможливе, щоб світ і надалі підтримував Україну та дійсно бачив, які героїчні наші люди, бачив, як українці захищають свою державу, свої міста і села, як відновлюють життя попри все і як знищують окупанта. Бо Росія саме на це заслуговує – Росія заслуговує на те, щоб програти. Усім заслуговує, що вона робить. Усім своїм терором. Я дякую кожному нашому воїну, хто б'ється заради України. Дякую всім, хто працює, щоб Україна могла вистояти і перемогти. Дякую всім, хто дбає про ближнього та всю Україну".

Віримо у Збройні Сили України! Разом Ми – сила! Слава Україні!