Інше

До вашої уваги інформація щодо повномасштабного російського вторгнення в Україну за підсумками 8 квітня 2024 року.

Завершилася 775 доба героїчного протистояння Українського народу р осійському повномасштабному воєнному вторгненню.

Втрати ворога:

Серед новин:

- Голова МЗС Франції Сежурне: Розмовляти з посадовцями РФ більше не в наших інтересах.

- Лідери Франції та Британії домовились збільшити постачання снарядів і ППО для України.

- Україна та ще 8 держав Європи приєдналися до рішення Ради ЄС продовжити санкції проти осіб та установ за порушення суверенітету та територіальної цілісності України.

- ЄС погодив умови продовження вільної торгівлі з Україною з обмеженнями.

- Росіяни знищили більше 60 тисяч гектарів українського лісу – NGL.medіa.

Щодо дій ворога на окремих напрямках

На Волинському та Поліському напрямках оперативна обстановка залишається без суттєвих змін.

На Сіверському та Слобожанському напрямках противник зберігає військову присутність у прикордонних районах, проводить диверсійну діяльність з метою недопущення перекидання наших військ на загрозливі напрямки, нарощує щільність мінно-вибухових загороджень вздовж державного кордону.

На Куп’янському напрямку ворог наступальних дій не проводив.

На Лиманському напрямку українські воїни відбили 2 атаки російських окупантів в районі населеного пункту Терни Донецької області, де ворог намагався прорвати оборону українських військ.

На Бахмутському напрямку українські воїни відбили 31 атаку в районах населених пунктів Білогорівка Луганської області, Часів Яр, Спірне, Виїмка, Федорівка, Роздолівка, Веселе, Богданівка, Іванівське, Кліщіївка, Андріївка Донецької області.

На Авдіївському напрямку, українські воїни відбили 8 атак в районах населених пунктів Первомайське, Невельське, Нетайлове Донецької області.

На Новопавлівському напрямку Сили оборони України продовжують стримувати ворога в районах населених пунктів Красногорівка, Побєда, Новомихайлівка, де російські загарбники, за підтримки авіації, 22 рази намагалися прорвати оборону українських військ.

На Оріхівському напрямку російські окупанти 5 разів атакували позиції українських військ в районах Старомайорського Донецької області; Роботиного Запорізької області.

На Херсонському напрямку російські загарбники намагаються вибити українські підрозділи із плацдармів на лівобережжі Дніпра. Протягом минулої доби, противник здійснив 8 безуспішних атак на позиції українських військ.

Звернення Президента України Володимира Зеленського

"Максимум уваги зараз Харкову: енергетичній ситуації, підтримці людей, бізнесів у місті, області. Максимум протидії російським планам щодо Харкова: працюємо з партнерами для того, щоб зміцнити ППО.

Провів сьогодні Ставку, де тематика Харкова й області була основною. Доповідали і Головком, і командувач Повітряних сил. Звичайно, увага всім іншим напрямкам захисту нашої держави і людей.

Я дякую кожному солдату і командиру, які роблять все можливе для того, щоб наші позиції зараз були сильними – щоб навіть за умов дефіциту снарядів наші підрозділи могли знищувати окупанта. І з цієї точки зору виробництво дронів, постачання дронів, справедлива та вчасна логістика – це ключові речі. Наша армія має бути настільки технологічною, наскільки це можливо. І кожен, хто працює заради цього, робить велику справу для України. Головком на Ставці доповів по всьому фронту, по критичних напрямках. Чітко визначено, як діяти.

Дякую всім, хто нам допомагає! Дякую всім, хто в бою, на бойових постах, бойових завданнях! Дякую всім, хто зараз на тренуванні, щоб стати частиною сил оборони. Дякую всім, хто працює заради української сили".

Віримо у Збройні Сили України! Разом Ми – сила! Слава Україні!