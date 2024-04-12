Завершилася 778 доба героїчного протистояння Українського народу р осійському повномасштабному воєнному вторгненню.

🔸 Рада ухвалила в другому читанні законопроєкт про мобілізацію, з якого вилучили норму про демобілізацію.

🔸 Україна та Латвія підписали двосторонню безпекову угоду, згідно з якою Латвія зобов'язалась надавати щорічну допомогу та підтримувати Україну під час вступу до ЄС і НАТО.

🔸 російські війська завдали комбінованого удару ракетами різних типів та безпілотниками. Через це зокрема повністю зруйнована Трипільська ТЕС на Київщині.

🔸 Литва оголосила про надання нового військового пакета допомоги для України. Туди увійдуть антидронові рушниці, генератори та розкладні ліжка.

🔸 Навчання українських пілотів в США і Данії на винищувачах F-16 перебуває вже на завершальній стадії – Ілля Євлаш, речник Повітряних сил ЗСУ.

🔸 Керівниця об'єднаного пресцентру Оперативного командування "Південь" Наталія Гуменюк наголосила, що правий берег Херсонщини міцно укріплений, і росіяни не мають жодного шансу на просування.

🔸 Президент Франції Еммануель Макрон наголосив на необхідності визнати нову геополітичну реальність та прискорити перехід до "економіки війни", щоб і надалі підтримувати Україну та зміцнювати обороноспроможність Європи.

🔸 Колишній президент США та кандидат від республіканців на майбутніх виборах Дональд Трамп вважає, що йому недоречно зараз відвідувати Україну, оскільки він не обіймає жодної офіційної посади – Reuters.