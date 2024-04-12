Завершилася 778 доба героїчного протистояння Українського народу російському повномасштабному воєнному вторгненню.

ВТРАТИ ВОРОГА

ГОЛОВНІ НОВИНИ (hromadske, Укрінформ)

🔸 Рада ухвалила в другому читанні законопроєкт про мобілізацію, з якого вилучили норму про демобілізацію.

🔸 Україна та Латвія підписали двосторонню безпекову угоду, згідно з якою Латвія зобов'язалась надавати щорічну допомогу та підтримувати Україну під час вступу до ЄС і НАТО.

🔸 російські війська завдали комбінованого удару ракетами різних типів та безпілотниками. Через це зокрема повністю зруйнована Трипільська ТЕС на Київщині.

🔸 Литва оголосила про надання нового військового пакета допомоги для України. Туди увійдуть антидронові рушниці, генератори та розкладні ліжка.

🔸 Навчання українських пілотів в США і Данії на винищувачах F-16 перебуває вже на завершальній стадії – Ілля Євлаш, речник Повітряних сил ЗСУ.

🔸 Керівниця об'єднаного пресцентру Оперативного командування "Південь" Наталія Гуменюк наголосила, що правий берег Херсонщини міцно укріплений, і росіяни не мають жодного шансу на просування.

🔸 Президент Франції Еммануель Макрон наголосив на необхідності визнати нову геополітичну реальність та прискорити перехід до "економіки війни", щоб і надалі підтримувати Україну та зміцнювати обороноспроможність Європи.

🔸 Колишній президент США та кандидат від республіканців на майбутніх виборах Дональд Трамп вважає, що йому недоречно зараз відвідувати Україну, оскільки він не обіймає жодної офіційної посади – Reuters.

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ІНФОРМАЦІЯ ГЕНШТАБУ ЗСУ ЩОДО СИТУАЦІЇ НА ФРОНТІ

Протягом доби зафіксовано 53 бойових зіткнення.

Загалом, ворог завдав 53 ракетних та 84 авіаційних ударів, здійснив 61 обстріл з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах. Внаслідок російських терористичних атак, на жаль, є загиблі та поранені серед цивільного населення. Руйнувань та пошкоджень зазнали багатоповерхові та приватні будинки, а також інші об’єкти інфраструктури.

На Волинському та Поліському напрямках оперативна обстановка без суттєвих змін. Ознак формування наступальних угруповань ворога не виявлено.

На Сіверському та Слобожанському напрямках противник зберігає військову присутність у прикордонних районах, проводить диверсійно-розвідувальну діяльність, здійснює обстріли населених пунктів з території рф, нарощує щільність мінно-вибухових загороджень вздовж державного кордону України. Артилерійських та мінометних обстрілів ворога зазнали близько 20 населених пунктів, серед них Хрінівка та Леонівка Чернігівської області; Марчихина Буда, Вільна Слобода, Кучерівка, Студенок та Миропілля Сумської області.

На Куп’янському напрямку противник наступальних (штурмових) дій не вів. Під артилерійським та мінометним вогнем опинилися близько 15 населених пунктів, зокрема Синьківка, Петропавлівка, Степова Новоселівка Харківської області.

На Лиманському напрямку противник наступальних (штурмових) дій не вів. Завдав авіаційного удару в районі населеного пункту Твердохлібове Луганської області. Від артилерійських та мінометних обстрілів постраждали понад 10 населених пунктів, серед них Невське Луганської області та Макіївка, Терни, Ямполівка, Зарічне Донецької області.

На Бахмутському напрямку нашими воїнами відбито 15 атак в районах населених пунктів Білогорівка Луганської області; Виїмка, Роздолівка, Кліщіївка, Верхньокам’янське та Іванівське Донецької області, де ворог, за підтримки авіації, намагався покращити тактичне положення. Також противник завдав авіаційних ударів в районах населених пунктів Спірне, Андріївка та Південне Донецької області. Під артилерійським та мінометним вогнем опинилося понад 10 населених пунктів, зокрема Григорівка, Калинівка, Часів Яр Донецької області.

На Авдіївському напрямку нашими захисниками відбито 5 атак противника в районах населених пунктів Новокалинове, Уманське та Нетайлове Донецької області, де ворог, за підтримки авіації, намагався вибити наші підрозділи із займаних рубежів. Завдав авіаційних ударів в районах населених пунктів Новобахмутівка та Бердичі Донецької області. Артилерійських та мінометних обстрілів зазнали близько 10 населених пунктів, серед них Новокалинове, Нетайлове, Семенівка Донецької області.

На Новопавлівському напрямку Сили оборони продовжують стримувати ворога в районах населених пунктів Красногорівка, Новомихайлівка, Урожайне, де ворог, за підтримки авіації, 15 разів намагався прорвати оборону наших військ. Також завдав авіаційних ударів в районах населених пунктів Костянтинівка та Водяне Донецької області. Під артилерійським та мінометним вогнем окупантів опинились понад 10 населених пунктів, серед них Георгіївка, Парасковіївка, Костянтинівка, Вугледар Донецької області.

На Оріхівському напрямку ворог, за підтримки авіації, 2 рази атакував позиції наших захисників в районі Старомайорського Донецької області та Роботиного Запорізької області. Також завдав авіаційних ударів в районах населених пунктів Времівка Донецької області та Новоданилівка Запорізької області. Артилерійських та мінометних обстрілів зазнали близько 20 населених пунктів, серед них Білогір’я, Новоданилівка та Щербаки Запорізької області.

На Херсонському напрямку ворог не відмовляється від наміру вибити наші підрозділи із плацдармів на лівобережжі Дніпра. Так, протягом доби здійснено 2 атаки на позиції наших військ в районі населеного пункту Кринки Херсонської області. Артилерійських та мінометних обстрілів зазнали понад 15 населених пунктів, серед них Антонівка, Понятівка Херсонської області.

Протягом доби авіація Сил оборони завдала ударів по 12 районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки, 1 зенітно-ракетному комплексу противника.

Підрозділами ракетних військ завдано ураження по 2 районах зосередження особового складу противника.

ЗВЕРНЕННЯ ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ ВОЛОДИМИРА ЗЕЛЕНСЬКОГО

"Критично важливо, щоб кожен із партнерів виконав обіцяне щодо постачання зброї та снарядів, а також щодо наших домовленостей про спільні виробництва. Кожного дня б'ють російські ракети, і щодня збільшується кількість обіцянок. Кожного дня українські воїни на фронті витримують жорстокий тиск російської артилерії та керованих авіабомб. Реальність нарешті повинна почати відповідати словам. Ми маємо нагальну потребу в захисті Харкова, Одеси, Миколаєва, Запоріжжя та всіх інших наших міст від російських ударів. Я дякую кожному лідеру, який нас чує, готовий допомагати в комунікації з іншими партнерами, щоб Україна нарешті отримала системи ППО, які можуть нам допомогти. Вони є у світі та мають захищати життя. У нас не було далекобійних дронів, а сьогодні наші дрони летять на понад тисячу кілометрів. У нас не було сучасних систем РЕБ – сьогодні Україна виробляє їх сотнями. Але цього поки що замало, тому що Росія атакує абсолютно все. Тому в усіх цих напрямах нам потрібна допомога".

Віримо у Збройні Сили України! Разом Ми – сила! Слава Україні!