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Зараз вийде Кріштіану і скаже, що все в Саудівській Аравії добре.

Півзахисник саудівського Аль-Шабаба Іван Ракітич прокоментував епізод, що стався після фіналу Суперкубка Саудівської Аравії, коли вболівальник Аль-Хіляля вдарив батогом нападника Аль-Іттіхада Абдерразака Хамдалла.

"Це не дуже сприяє іміджу футболу в Саудівській Аравії. Мене це дуже здивувало. Я сподіваюся, що будуть ухвалені правильні рішення, тому що це не допомагає іміджу країни.

Однак можу сказати, що тут все дуже добре організовано. Так, це не Європа, рівень нижчий, але ми прогресуємо. Кожного тижня чи місяця з'являються нові досягнення", — заявив Ракітич.