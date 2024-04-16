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До вашої уваги інформація щодо повномасштабного російського вторгнення в Україну за підсумками 15 квітня 2024 року.

Завершилася 782 доба героїчного протистояння Українського народу р осійському повномасштабному воєнному вторгненню.

Втрати ворога:

Серед новин:

- Ніхто з союзників не робить достатньо для підтримки України – МЗС Норвегії.

- Чехія уклала контракти на 180 тисяч боє для України.

- В Єврокомісії схвалили запропонований план реформ України для отримання 50 мільярдів євро.

- У Міноборони назвали плюси нового законопроєкту про мобілізацію.

- Потреба України в засобах ППО є негайною — Пентагон.

- У Миколаєві виставили на продаж протезний завод за 11,4 мільйонів гривень.

Щодо дій ворога на окремих напрямках

На Волинському та Поліському напрямках оперативна обстановка залишається без суттєвих змін.

На Сіверському та Слобожанському напрямках противник зберігає військову присутність у прикордонних районах, проводить диверсійну діяльність з метою недопущення перекидання наших військ на загрозливі напрямки, нарощує щільність мінно-вибухових загороджень вздовж державного кордону.

На Куп’янському та Лиманському напрямках ворог наступальних дій не проводив.

На Бахмутському напрямку українські воїни відбили 10 атак в районах населених пунктів Білогорівка Луганської області; Верхньокам’янське, Новий, Часів Яр, Нью-Йорк, Кліщіївка Донецької області.

На Авдіївському напрямку, українські воїни відбили 8 атак в районах населених пунктів Новобахмутівка, Уманське, Новокалинове, Первомайське та Нетайлове Донецької області.

На Новопавлівському напрямку Сили оборони України продовжують стримувати російських окупантів в районах населених пунктів: Красногорівка та Новомихайлівка Донецької області, де ворог, за підтримки авіації, 16 разів намагався прорвати оборону українських військ.

На Оріхівському напрямку російські загарбники 9 разів атакували позиції українських військ в районі Старомайорського Донецької області та Роботиного на Запоріжжі.

На Херсонському напрямку російські окупанти намагаються вибити українські підрозділи із плацдармів на лівобережжі Дніпра. Протягом минулої доби, загарбники здійснили 4 безуспішних атаки на позиції наших військ на цьому напрямку.

Протягом минулої доби авіація Сил оборони України завдала ударів по 22 районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки противника.

Підрозділи ракетних військ завдали ураження по 5 пунктах управління та 1 складу боєприпасів ворога.

Минулої доби загальні втрати ворога склали: 770 російських загарбників, 6 танків, 31 бойова броньована машина, 41 артилерійська система, 31 безпілотник оперативно-тактичного рівня, 3 ракети, 51 автомобіль та 3 одиниці спеціальної техніки.

Вірте у Збройні Сили України! Ми переможемо! Слава Україні!

Звернення Президента України Володимира Зеленського

"Зараз увесь світ побачив по діях союзників у небі Ізраїлю та сусідніх країн, якою справді ефективною може бути єдність у захисті від терору, якщо в основі єдності – достатня політична воля. Разом діяли Ізраїль, Америка, Британія, Франція та Йорданія. Максимально ефективно.

Разом вони не допустили, щоб терор узяв гору. І разом працюють – із багатьма іншими, – щоб не було й подальшої ескалації.

Ізраїль не є членом НАТО, і не треба було нічого такого, як активація 5-ї статті. І ніхто не виявився втягнутим у війну. Вони просто допомогли захистити життя.

"Шахеди" в небі України звучать так само, як і в небі Близького Сходу. Балістика всюди б’є однаково, якщо її не збити.

Небо Європи могло б уже давно отримати саме такий захист, який потрібен, якби так само й Україна мала схожу повну підтримку партнерів у збитті дронів і ракет. Терор має програвати всюди й повністю, а не десь більше, а десь менше".

Віримо у Збройні Сили України! Разом Ми – сила! Слава Україні!