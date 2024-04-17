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До вашої уваги інформація щодо повномасштабного російського вторгнення в Україну за підсумками 16 квітня 2024 року.

Завершилася 783 доба героїчного протистояння Українського народу р осійському повномасштабному воєнному вторгненню.

Втрати ворога:

Серед новин:

- Нідерланди нададуть Україні 4,4 млрд євро військової та гуманітарної допомоги в період 2024-2026 років, — пресреліз уряду королівства.

- Білий дім пом’якшив позицію щодо окремих пакетів допомоги Україні та Ізраїлю.

- росія втратила близько 10% своїх літаків за два роки війни проти Україні — генерал Крістофер Каволі.

- На спеціальному саміті ЄС обговорять ППО для України.

- Міністри оборони США й Китаю обговорили війну рф в Україні — Пентагон.

- ПАРЄ ухвалила резолюцію щодо передачі заморожених активів росії на відбудову України.

Щодо дій ворога на окремих напрямках

На Волинському та Поліському напрямках оперативна обстановка залишається без суттєвих змін.

На Сіверському та Слобожанському напрямках противник зберігає військову присутність у прикордонних районах, проводить диверсійну діяльність з метою недопущення перекидання українських військ на загрозливі напрямки, нарощує щільність мінно-вибухових загороджень вздовж державного кордону.

На Лиманському напрямку російські окупанти 8 разів атакували позиції українських військ в районах Тернів та Торського Донецької області.

На Бахмутському напрямку українські воїни відбили 33 атаки в районах населених пунктів Білогорівка Луганської області; Верхньокам’янське, Спірне, Новий, Іванівське, Кліщіївка, Андріївка Донецької області.

На Авдіївському напрямку, українські воїни відбили 15 атак в районах населених пунктів: Новобахмутівка, Бердичі, Семенівка, Уманське та Первомайське Донецької області.

На Новопавлівському напрямку Сили оборони України продовжують стримувати ворога в районах населених пунктів: Красногорівка, Новомихайлівка, Побєда, Водяне та Урожайне Донецької області, де ворог 30 разів намагався прорвати оборону українських військ.

На Оріхівському напрямку російські окупанти 7 разів атакували позиції українських військ в районі Старомайорського Донецької області, північніше Приютного та південно-західніше Білогір’я Запорізької області.

На Херсонському напрямку російські окупанти намагаються вибити українські підрозділи із плацдармів на лівобережжі Дніпра. Протягом минулої доби російські загарбники здійснили 5 безуспішних атак на позицій українських військ на цьому напрямку.

Протягом минулої доби авіація Сил оборони України завдала ударів по 13 районах зосередження особового складу, 2 зенітно-ракетних комплексах та 1 пункту управління противника.

Підрозділи ракетних військ завдали ураження по 2 артилерійських засобах, 4 районах зосередження особового складу та 4 пунктах управління безпілотників противника.

Минулої доби загальні втрати ворога склали 920 російських загарбників, 9 танків, 13 бойових броньованих машин, 16 артилерійських систем, засіб протиповітряної оборони, 11 безпілотників оперативно-тактичного рівня та 53 автомобілі.

Вірте у Збройні сили України! Ми переможемо! Слава Україні!

Звернення Президента України Володимира Зеленського

"Хочу сьогодні особливо відзначити результати воїнів Центру спеціальних операцій «А» Служби безпеки України. Вони ефективно знищують російські ЗРК. Дякую! А також відзначу працівників 13-го управління військової контррозвідки СБУ, які роблять усе, щоб знищити російську здатність тероризувати Україну.

Знищують російські радіолокаційні станції, які, зокрема, працювали для російської авіації та бомбардувань керованими авіабомбами. Знищимо абсолютно все, що б’є по Україні. І я дякую кожному нашому воїну, Службі безпеки України, усім спеціальним службам та підрозділам, які роблять усе для захисту нашої держави та людей".

Віримо у Збройні Сили України! Разом Ми – сила! Слава Україні!