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До вашої уваги інформація щодо повномасштабного російського вторгнення в Україну за підсумками 19 квітня 2024 року.

Завершилася 786 доба героїчного протистояння Українського народу р осійському повномасштабному воєнному вторгненню.

Втрати ворога:

Серед новин:

- Велика Британія виділяє близько 186 мільйонів доларів на зміцнення енергетичного сектору України, — постійний представник країни при ОБСЄ.

- Спікери парламентів країн Балтії закликали Конгрес США не зволікати з підтримкою України.

- Нідерланди виділять ще понад 200 мільйонів євро для України на постачання ППО та боєприпасів, — міністерка оборони королівства.

- рф знищила на Одещині агропродукцію, що призначалася країнам Азії та Африки.

- Дональд Туск звернувся до поляків через блокаду кордону з Україною.

- У Сенаті США пообіцяли швидко передати законопроєкт із допомогою Україні на підпис Джо Байдену, якщо його ухвалить Палата представників.

Щодо дій ворога на окремих напрямках

На Волинському та Поліському напрямках оперативна обстановка залишається без суттєвих змін.

На Сіверському та Слобожанському напрямках противник зберігає військову присутність у прикордонних районах, проводить диверсійну діяльність з метою недопущення перекидання наших військ на загрозливі напрямки, нарощує щільність мінно-вибухових загороджень вздовж державного кордону.

На Куп’янському напрямку російські окупанти наступальних дій не проводили.

На Лиманському напрямку російські окупанти 4 рази атакували позиції українських військ в районах Торського та Ямполівки Донецької області.

На Бахмутському напрямку українські воїни відбили 25 атак в районах населених пунктів Білогорівка Луганської області; Верхньокам’янське, Виїмка, Калинівка, Часів Яр, Новий, Іванівське, Кліщіївка Донецької області.

На Авдіївському напрямку, українські воїни відбили 16 атак в районах населених пунктів Новокалинове, Очеретине, Бердичі, Первомайське, Невельське Донецької області.

На Новопавлівському напрямку Сили оборони України продовжують стримувати російських загарбників в районах населених пунктів Георгіївка, Побєда, Новомихайлівка, Урожайне Донецької області, де ворог 20 разів намагався прорвати оборону українських військ.

На Оріхівському напрямку російські окупанти 4 рази атакували позиції українських військ в районах Старомайорського Донецької області та Роботиного Запорізької області.

На Херсонському напрямку російські окупанти намагаються вибити українські підрозділи із плацдармів на лівобережжі Дніпра. Протягом минулої доби, російські окупанти здійснили 11 безуспішних атак на позиції українських військ на цьому напрямку.

Протягом минулої доби авіація Сил оборони України завдала ударів по 9 районах зосередження особового складу російських окупантів. Сили та засоби протиповітряної оборони України знищили 2 керовані авіаційні ракети Х-59.

Підрозділи ракетних військ завдали ураження по пункту управління, 2 артилерійських засобах, станції радіо-електронної боротьби, району зосередження особового складу та складу боєприпасів противника.

Минулої доби загальні втрати ворога склали 870 російських загарбників, 9 танків, 17 бойових броньованих машин, 21 артилерійська система, 2 засоби протиповітряної оборони, 27 дронів оперативно-тактичного рівня, 3 ракети та 53 автомобіля.

Вірте у Збройні Сили України! Ми переможемо! Слава Україні!

Звернення Президента України Володимира Зеленського

"Важкий сьогодні день. Ракетні удари. Дніпро – просто по центру міста, по звичайній забудові. Будинок, вокзал. Також сьогодні – Синельникове, Кривий Ріг. Удари по Нікополю. Удари по Одеському регіону – знову по портах, по експорту нашого продовольства. Сьогодні ж – обстріли й удари по Донеччині, Миколаївщині, Харківщині.



Коли Україна звертається до партнерів по системи ППО, які в них є – є на складах, на базах зберігання, але потрібні тут, саме тут, щоб захищати життя, – ми говоримо про справжнє союзництво. І ми в Україні цінуємо зусилля кожного лідера, кожної держави, які дійсно активні, дійсно виконують обіцянки та намагаються збільшити можливості нашого повітряного щита".

Віримо у Збройні Сили України! Разом Ми – сила! Слава Україні!