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Відомий півзахисник демонструє хороший футбол.

Президент Емірейтс Юсеф Аль-Батран розповів щодо можливого продовження угоди з Андресом Іньєстою, виступами якого задоволені у команді.

"Це складно, але не виключено, враховуючи, що його контракт спливає 30 червня, попри те, що він має можливість одностороннього продовження ще на один рік", — цитує Юсефа Diario Sport.

"Все залежатиме від того, чи залишиться команда в елітному дивізіоні.

Якщо вона не вилетить, ми почнемо з ним перемовини щодо продовження контракту, оскільки він все ще перебуває в дуже хорошому технічному та фізичному стані і може залишитися з нами ще на два-три сезони.

Але якщо ми вилетимо, я не прийму гравця його масштабу в першій лізі. Я запропоную йому тренувати нашу команду".

Наразі Емірейтс займає місце у зоні вильоту в чемпіонаті ОАЕ.

Цього сезону 39-річний гравець провів 15 матчів в усіх можливих турнірах, забив 4 голи та віддав 1 асист.