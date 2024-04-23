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До вашої уваги інформація щодо повномасштабного російського вторгнення в Україну за підсумками 22 квітня 2024 року.

Завершилася 789 доба героїчного протистояння Українського народу р осійському повномасштабному воєнному вторгненню.

Втрати ворога:

Серед новин:

- США вже готують "більший, ніж зазвичай" пакет допомоги Україні.

За даними Politico, майбутній пакет військової допомоги Україні ще не сформований остаточно. Але очікується, що він буде "значно більшим", ніж останній транш у розмірі 300 мільйонів доларів, виділений у березні як надзвичайний захід.

Джерела видання вказують, що до нового пакета увійде бронетехніка, зокрема бойові машини Bradley, військові автомобілі Humvee та бронетранспортери M113, а також "ракети", артилерія та засоби протиповітряної оборони.

- Росія зруйнувала понад 210 об’єктів портової інфраструктури – Мінвідновлення.

- У Норвегії розглядають можливість значного збільшення допомоги Україні.

- Зеленський обговорив із Байденом зміст наступного пакету військової допомоги США.

- Перші поставки артилерійських снарядів, придбаних у рамках чеської ініціативи із закупівлі боєприпасів для України за межами ЄС, можуть прибути наприкінці травня-на початку червня, повідомив головний дипломат Євросоюзу Боррель.

Щодо дій ворога на окремих напрямках

На Волинському та Поліському напрямках оперативна обстановка залишається без суттєвих змін.

На Сіверському та Слобожанському напрямках противник зберігає військову присутність у прикордонних районах, проводить диверсійну діяльність з метою недопущення перекидання наших військ на загрозливі напрямки, нарощує щільність мінно-вибухових загороджень вздовж державного кордону.

На Куп’янському напрямку ворог наступальних дій не проводив.

На Лиманському напрямку російські окупанти 17 разів атакували позиції українських воїнів в районах Серебрянського лісництва Луганської області та Тернів Донецької області.

На Бахмутському напрямку українські воїни відбили 14 атак в районах населених пунктів Білогорівка Луганської області; Верхньокам’янське, Виїмка, Богданівка Донецької області.

На Авдіївському напрямку, українські воїни відбили 16 атак в районах населених пунктів Очеретине, Бердичі, Уманське, Яснобродівка, Нетайлове та Первомайське Донецької області.

На Новопавлівському напрямку Сили оборони України продовжують стримувати російських окупантів в районах населених пунктів: Георгіївка, Новомихайлівка, Водяне та Урожайне Донецької області, де ворог 23 рази намагався прорвати оборону українських військ.

На Оріхівському напрямку російські загарбники 4 рази атакували позиції українських військ в районах Старомайорського Донецької області та Роботиного Запорізької області.

На Херсонському напрямку російські загарбники намагаються вибити українські підрозділи із плацдармів на лівобережжі Дніпра. Загарбники здійснили 4 безуспішні атаки на позиції українських військ на цьому напрямку.

Звернення Президента України Володимира Зеленського

"Російські терористи знов вдарили по Харкову – по телевишці. Очевидне залякування, щоб терор був помітний усьому місту і щоб спробувати обмежити Харків у звʼязку та доступі до інформації. Зараз триває робота над відновленням сигналу.

Так само як і Харків, різні міста та громади потребують захисту – потребують «петріотів». І водночас потрібно завдавати максимальних уражень усьому, що Росія використовує як базу для терору і для своєї воєнної логістики. Я вдячний усім у світі, хто готовий нам із цим допомагати, і ми працюємо з нашими американськими партнерами заради збільшення наших можливостей.

Чотири пріоритети ключові – захист неба, сучасна артилерія, далекобійність і щоб пакети американської підтримки прибули якнайшвидше. А сьогоднішній результат – у домовленостях про «атакамси» для України всі крапки розставлені. Дякую, пане Президенте! Дякую, Конгресе! Дякую, Америко!

Дякую кожному й кожній, хто допомагає нам в Україні долати російський терор. Дякую всім, хто захищає життя та воює проти російського окупанта.

Дякую, воїни! Дякую всім, хто з Україною".

Віримо у Збройні Сили України! Разом Ми – сила! Слава Україні!