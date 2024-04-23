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Неймар із трибун спостерігав за вильотом своєї команди.

У рамках матчу-відповіді півфіналу Ліги чемпіонів АФК-2023/24 Аль-Хіляль (Саудівська Аравія) приймав Аль-Айн (ОАЕ) на Кінгдом Арені в Ер-Ріяді.

Колективу Жорже Жезуша потрібно було відігравати різницю у два м'ячі, здобуту підопічними Ернана Креспо у першому поєдинку. Саудівці швидко відкрили рахунок завдяки голу з пенальті Невеша, але вже невдовзі втратили мінімальну перевагу через результативний удар Еріка.

По перерві Аль-Давсарі вивів Аль-Хіляль вперед. Господарі поля домінували, не дозволивши гостям завдати жодного удару у бік воріт Буну протягом другого тайму. Проте, втілити свою ініціативу у необхідні для виходу до фіналу голи їм так і не вдалося.

Аль-Хіляль — Аль-Айн* 2:1 (4:5 за сумою двох матчів)

Голи: Невеш, 4 (пен.), Аль-Давсарі, 51 — Ерік, 12

Зазначимо, що у двоматчевому фіналі турніру (11 і 25 травня) Аль-Айн зустрінеться з переможцем пари Ульсан Хьонде (Південна Корея) — Йокогама Ф. Марінос (Японія). Перша зустріч завершилася домашньою звитягою південнокорейців (1:0).