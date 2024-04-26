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До вашої уваги інформація щодо повномасштабного російського вторгнення в Україну за підсумками 25 квітня 2024 року.

Завершилася 792 доба героїчного протистояння Українського народу р осійському повномасштабному воєнному вторгненню.

Втрати ворога:

Серед новин:

- рф виробляє зброю у кількостях, вищих за її потреби на війні: зараз ВПК рф вже працює на заповнення складів, — міністр оборони Німеччини.

- Електронний кабінет для призовників ймовірно запрацює у червні, – речник Міноборони України. Для тих, хто за кордоном, буде можливість оновити дані в консульських установах, а також через електронний кабінет. ТЦК не будуть вручати повістки чоловікам за кордоном.

- У Литві також допустили, що можуть допомогти Україні повернути чоловіків призовного віку, але необхідно продумати, як саме це зробити, – міністр оборони країни для Delfi. "Ніхто, звісно, не буде їх збирати і відвозити в Україну — цього не буде. Але (можна обмежити цих осіб) у соціальних виплатах, дозволах на роботу, документах — це варіанти, як я чую і від польської сторони. Тож почекаймо і подивимося, який варіант вони запропонують, можливо, він підійде і для Литви".

- Данія збільшить пряму військову підтримку України у 2024 році на 590 мільйонів євро. Йдеться про замовлення зброї у виробників та фінансування ініціатив інших країн.

- Катар допоможе Україні повернути цивільних заручників із російського полону.

- Пентагон заявив, що Україна зможе застосовувати ATACMS для ударів по Криму, — NYT.

Щодо дій ворога на окремих напрямках

На Волинському та Поліському напрямках оперативна обстановка залишається без суттєвих змін.

На Сіверському та Слобожанському напрямках противник зберігає військову присутність у прикордонних районах, проводить диверсійну діяльність з метою недопущення перекидання наших військ на загрозливі напрямки, нарощує щільність мінно-вибухових загороджень вздовж державного кордону.

На Куп’янському напрямку українські воїни відбили 1 атаку в районі населеного пункту Берестове Харківської області.

На Лиманському напрямку російські окупанти 19 разів атакували позиції українських військ в районах Серебрянського лісництва, Невського Луганської області; Тернів та Торського Донецької області.

На Бахмутському напрямку українські воїни відбили 25 атак в районах населених пунктів Білогорівка Луганської області; Верхньокам’янське, Виїмка, Новий, Іванівське, Кліщіївка Донецької області.

На Авдіївському напрямку, українські воїни відбили 27 атак в районах населених пунктів Очеретине, Соловйове, Новокалинове, Бердичі та Нетайлове Донецької області.

На Новопавлівському напрямку Сили оборони України продовжують стримувати російських окупантів в районах населених пунктів Красногорівка, Георгіївка, Новомихайлівка, Урожайне Донецької області, де ворог 21 раз намагався прорвати оборону українських військ.

На Оріхівському напрямку ворог минулої доби один раз атакував позиції українських військ в районі Старомайорського Донецької області.

На Херсонському напрямку противник намагається вибити українські підрозділи із плацдармів на лівобережжі Дніпра. Так, протягом минулої доби, ворог здійснив 4 безуспішні атаки на позиції українських військ на цьому напрямку.

Протягом минулої доби авіація Сил оборони України завдала ударів по 11 районах зосередження особового складу противника. Також, силами та засобами протиповітряної оборони України знищено одну керовану авіаційну ракету Х-59 та 3 розвідувальні дрони противника.

Підрозділи ракетних військ завдали ураження по району зосередження особового складу противника.

Минулої доби загальні втрати ворога склали 1040 російських загарбників, 13 танків, 14 бойових броньованих машин, 28 артилерійських системи, одна реактивна система залпового вогню, один засіб протиповітряної оборони, 10 безпілотників оперативно-тактичного рівня, одна ракета , 57 автомобілів та 2 одиниці спеціальної техніки.

Вірте у Збройні сили України! Ми переможемо! Слава Україні!

Звернення Президента України Володимира Зеленського

"Готуємось до завтрашнього засідання Рамштайну. Будемо говорити, зокрема, про те, як якнайшвидше подолати складнощі й проблеми, які накопичились за пів року, коли ми чекали рішень про американську підтримку. Політично ми вже спрацювали заради підтримки. Тепер треба, щоб спрацювали і по наповненню пакетів потрібною зброєю, і по логістиці.



Дякую всім країнам, які в цей час ухвалили свої нові рішення на допомогу Україні, нашим воїнам, нашим містам і громадам. Дякую кожному, хто допомагає!".

Віримо у Збройні Сили України! Разом Ми – сила! Слава Україні!