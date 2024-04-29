Інше

До вашої уваги інформація щодо повномасштабного російського вторгнення в Україну за підсумками 28 квітня 2024 року.

Завершилася 795 доба героїчного протистояння Українського народу р осійському повномасштабному воєнному вторгненню.

Втрати ворога:

Серед новин:

- росія вже 180 разів атакувала теплоелектростанції в Україні з лютого 2022 року, — виконавчий директор ДТЕК.

- Париж готовий обговорити роль ядерної зброї в загальноєвропейській обороні, в тому числі, від загроз з боку рф, — президент Франції Еммануель Макрон.

- путін у разі виграшу зробить з Україною те ж, що й Гітлер з Чехословаччиною — голова МЗС Польщі.

- Польща закликала Німеччину змінити рішення щодо надання Україні ракет Taurus.

- У Росії знищили два тепловози.

- Війна в Україні триватиме до виборів у США — Жозеп Боррель.

Щодо дій ворога на окремих напрямках

На Волинському та Поліському напрямках оперативна обстановка залишається без суттєвих змін.

На Сіверському та Слобожанському напрямках противник зберігає військову присутність у прикордонних районах, проводить диверсійну діяльність з метою недопущення перекидання наших військ на загрозливі напрямки.

На Куп’янському напрямку нашими воїнами відбито 13 атак в районах населених пунктів Кислівка, Берестове, Копанки Харківської області та Новоєгорівка і Стельмахівка на Луганщині.

На Лиманському напрямку ворог провів 14 атак в районах Невського, Серебрянського лісництва Луганської області та Тернів на Донеччині.

На Бахмутському напрямку нашими воїнами відбито 8 атак в районах населених пунктів Спірне, Виїмка, Іванівське, Кліщіївка та Новий Донецької області.

На Авдіївському напрямку, нашими захисниками відбито 35 атак в районах населених пунктів Новокалинове, Керамік, Уманське та Нетайлове Донецької області.

На Новопавлівському напрямку Сили оборони продовжують стримувати ворога в районах населених пунктів Красногорівка, Георгіївка, Водяне, Парасковіївка та західніше Побєди Донецької області, де ворог 13 разів намагався прорвати оборону наших військ.

На Оріхівському напрямку окупанти 2 рази атакували позиції наших захисників в районах Старомайорського Донецької області та Роботиного на Запоріжжі.

На Херсонському напрямку ворог протягом минулої доби наступальних (штурмових) дій не вів.

Водночас, наші воїни продовжують активними діями завдавати окупаційним військам втрат в живій силі та техніці, виснажують ворога вздовж всієї лінії бойового зіткнення.

Протягом доби авіація Сил оборони завдала ударів по 16 районах зосередження особового складу противника.

Підрозділами ракетних військ завдано ураження по 1 пункту управління та 2 радіолокаційних станціях ворога.

Загалом, минулої доби загальні втрати російських загарбників склали 1096 осіб. Також ворог втратив 11 танків, 20 бойових броньованих машин, 43 артилерійських системи, одну РСЗВ, 1 засіб ППО, 22 БпЛА ОТР, 46 автомобілів та 3 одиниці спеціальної техніки.

Підтримуйте Збройні Сили! Переможемо разом!

Слава Україні!

Звернення Президента України Володимира Зеленського

"Наша незмінна вдячність – воїнам, усім Силам оборони та безпеки України, кожному й кожній на фронті, на бойових постах, на бойових завданнях. Харківщина, донецькі напрямки, усі південні напрямки. Я дякую кожному солдату й командиру, які роблять усе, щоб знищувати окупантів – це потрібно якнайбільше.

За результатами тижня на особливу вдячність заслуговують воїни 57-ї окремої та 58-ї окремої мотопіхотних бригад, а також воїни 35-ї окремої бригади морської піхоти.

Відзначу також і наших воїнів-прикордонників – і тих, хто разом з усіма зараз б’ється на передовій, і тих, хто захищає наші прикордонні громади, знищує російські ДРГ. Особлива вдячність усім воїнам спецпідрозділу ДОЗОР Державної прикордонної служби України. Також – воїнам бригади «Помста», і дякую за особливі результати штаб-сержанту Олександру Метейку, старшим сержантам Сергію Нестеренку і Святославу Ігнатюку. Бригада «Сталевий кордон» – головний сержант Іван Коваль, сержант Віталій Микитенко, старший солдат Євген Колеснік. Молодці! Чернігівський та Волинський прикордонні загони – старші солдати Михайло Данилюк та Михайло Миндюк, сержанти Юрій Ромашин та Михайло Середа, а також старший сержант Роман Новик. Сумський прикордонний загін – особливо відзначилися солдат Андрій Круть та штаб-сержант Юрій Попков. Дякую й усім воїнам нашого Харківського загону, а особливо – старшим солдатам Денису Шевченку та Володимиру Шевцову, майору Андрію Кучинському. Пишаюся вами всіма, воїни!

Дякую кожному й кожній, хто з Україною, хто в Україні й для кого Україна – єдиний на цій землі дім".

Віримо у Збройні Сили України! Разом Ми – сила! Слава Україні!