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Екс-захисник Шахтаря висловив думку стосовно команди Сергія Станіславовича Реброва.

Разван Рац розповів щодо групового етапу Євро-2024 та матчу зі збірною України.

"Якщо стартуємо погано матчем з Україною, то наступною буде Бельгія – монстр, дракон групи", — цитує Развана Sport Ro.

"В Україні є гравці, які грають у великих колективах. Вони вийшли через плей-оф, а ми з першого місця. Але це може ввести в оману. Якщо взяти цінність їхніх гравців окремо, де вони грають, за які команди – ви розумієте, що перед нами надзвичайно сильна національна команда, яка повинна була обійти Італію та вийти на Євро без плей-оф.

Я оптиміст загалом, був оптимістом як гравець. Але водночас ми також повинні бути реалістами. Треба розуміти, що у нас важка група. Теоретично Словаччина також краща команда, ніж наша. В принципі, побачимо на полі.

Календар складний. У нас є перші дві гри проти найкращих команд групи. Україна – дуже-дуже хороша команда. Будьте обережні, їхні футболісти реально грають у своїх командах. Не кажучи вже про Бельгію, там є кілька сильних хлопців. У Словаччини також є дуже хороші гравці. Що буде – передбачити дуже важко. Теоретично Бельгія та Україна повинні вийти з групи, але шанси у нас є, тому що всі команди починають з нуля".

У групі Євро-2024 разом зі збірними України та Румунії зіграють Бельгія і Словаччина.