Іспанія

Коуч Барселони чекає на позитивні зміни в наступному сезоні.

Головний тренер Барселони Хаві прокоментував своє рішення залишитися на чолі "блаугранас", незважаючи на свою заяву про відхід, зроблену в січні.

"Команда мотивована, хоче закінчити сезон добре... Я схвильований і сповнений сил перед наступним сезоном.

Ми всі єдині, все узгоджено з Деку та персоналом. Зараз ми зосереджені на решті сезону", – цитує Хаві твіттер Хорді Бланко Дуча.

Раніше своїми думками про рішення Хаві залишитись поділився президент Барселони Жоан Лапорта.