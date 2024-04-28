Коуч Барселони чекає на позитивні зміни в наступному сезоні.
ДЕКУ, ЖОАН ЛАПОРТА ТА ХАВІ, GETTY IMAGES
28 квітня 2024, 16:28
Головний тренер Барселони Хаві прокоментував своє рішення залишитися на чолі "блаугранас", незважаючи на свою заяву про відхід, зроблену в січні.
"Команда мотивована, хоче закінчити сезон добре... Я схвильований і сповнений сил перед наступним сезоном.
Ми всі єдині, все узгоджено з Деку та персоналом. Зараз ми зосереджені на решті сезону", – цитує Хаві твіттер Хорді Бланко Дуча.
Раніше своїми думками про рішення Хаві залишитись поділився президент Барселони Жоан Лапорта.