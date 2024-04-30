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До вашої уваги інформація щодо повномасштабного російського вторгнення в Україну за підсумками 29 квітня 2024 року.

Завершилася 796 доба героїчного протистояння Українського народу р осійському повномасштабному воєнному вторгненню.

Втрати ворога:

Серед новин:

- Президент Литви Науседа та прем'єр-міністерка Шимоніте вважають, що Вільнюс повинен допомогти Україні повернути своїх чоловіків призовного віку, які проживають за кордоном.

- МЗС: Україна з 2015 року інформувала про відступ від зобов'язань щодо прав людини через війну.

- Німеччина передала Україні боєприпаси до IRIS-T і 10 БМП Marder.

- Мінінфраструктури України та Єврокомісія зможуть офіційно почати перемовини щодо продовження Угоди про лібералізацію вантажних перевезень між Україною та ЄС.

- Генсек НАТО Столтенберг прибув до Києва з неоголошеним візитом.

Щодо дій ворога на окремих напрямках

На Волинському та Поліському напрямках оперативна обстановка залишається без суттєвих змін.

На Сіверському та Слобожанському напрямках противник зберігає військову присутність у прикордонних районах, проводить диверсійну діяльність з метою недопущення перекидання наших військ на загрозливі напрямки.

На Куп’янському напрямку українські воїни відбили 6 атак в районах населених пунктів: Берестове Харківської області та Стельмахівка Луганської області.

На Лиманському напрямку російські загарбники здійснили 18 безуспішних атак в районах населених пунктів: Копанки, Новосергіївка Харківської області; Макіївка, Невське, Серебрянське лісництво Луганської області; Терни Донецької області.

На Бахмутському напрямку українські воїни відбили 29 атак в районах населених пунктів Верхньокам’янське, Виїмка, Григорівка, Іванівське, Кліщіївка, Новий, Андріївка Донецької області.

На Авдіївському напрямку, українські воїни відбили 55 атак в районах населених пунктів Новокалинове, Керамік, Архангельське, Уманське, Сокіл, Очеретине, Калинове, Соловйове, Новопокровське, Новоселівка Перша та західніше Семенівки Донецької області.

На Новопавлівському напрямку Сили оборони України продовжують стримувати ворога в районах населених пунктів: Красногорівка, Георгіївка, Водяне, Новомихайлівка, Урожайне Донецької області, де ворог, за підтримки авіації, 15 разів намагався прорвати оборону українських військ.

На Оріхівському напрямку окупанти 4 рази атакували позиції українських військ в районах Старомайорського Донецької області.

На Херсонському напрямку російські окупанти намагаються вибити наші підрозділи із плацдармів на лівобережжі Дніпра. Російські загарбники 5 разів атакували позиції українських воїнів в районі Кринок на Херсонщині.

Звернення Президента України Володимира Зеленського

"Щойно були доповіді щодо ситуації в Одесі після російського ракетного удару та в Харкові – після удару керованими авіабомбами. На жаль, в Одесі є загиблі. Мої співчуття рідним та близьким. Багато поранених – усім надається зараз допомога. Місцеві служби й рятувальники ДСНС України, які відреагували миттєво. Важливо, щоб усі служби, усі наші люди, від роботи яких залежить життя українців, були максимально ефективні та швидкі. Оперативність у допомозі, вчасний та достатньо сміливий захист життя – це те, що нам усім в Україні допомагає вистояти.



Дякую всім, хто дійсно дбає про наших людей і всю нашу державу, дякую кожному й кожній, хто допомагає Україні! Дякую всім, хто б’ється проти російського зла".

Віримо у Збройні Сили України! Разом Ми – сила! Слава Україні!