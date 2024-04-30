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Угода розрахована до 31 грудня 2024 року.

Венесуельський нападник Шахтаря Кевін Келсі виступатиме на правах оренди за Цинциннаті.

Угода розрахована до 31 грудня 2024 року, американський клуб матиме право викупу гравця.



Нагадаємо, Келсі виступає за Шахтар від січня 2023 року і за цей час провів у складі "гірників" 37 матчів (9 голів та 3 асисти).

Цього сезону він узяв участь у 20 поєдинках донецької команди, де відзначився 3 голами й 2 асистами.



Цинциннаті 2023 року став переможцем регулярного сезону MLS та грав у фіналі Східної конференції. У поточному сезоні команда після 9 турів має 15 очок і посідає третє місце в таблиці Східної конференції.