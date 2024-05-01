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Нідерландський фахівець працював у бельгійському клубі з літа 2022 року.

Головний тренер бельгійського Антверпена Марк ван Боммел прийняв рішення залишити свою посаду наприкінці поточного сезону. Про це повідомляє журналіст Фабріціо Романо.

За інформацією джерела, незважаючи на те, що контракт нідерландського фахівця з Антверпеном спливає лише влітку 2025, він захотів піти ще до того, як ця угода спливе.

Зазначимо, що ван Боммел працює в Антверпені з літа 2022 року та виграв із клубом чемпіонат Бельгії, Кубок Бельгії та Суперкубок Бельгії. В цьому ж сезоні його команда займає останнє, шосте місце в чемпіонській групі бельгійської першості.

Раніше повідомлялося, що Марк ван Боммел вважається одним із основних кандидатів на посаду головного тренера Мілана.