Вболівальникам "россонері" бажаємо терпіння та сталевих нервів.
Ван Боммель, getty images
27 квітня 2024, 10:18
Головний тренер бельгійського Антверпена Марк ван Боммел влітку може стати новим головним тренером Мілана. Про це повідомляє SportMediaset.
За інформацією джерела, керівництво "россонері" розглядає різних кандидатів, але 47-річного нідерландця називають фаворитом на даний момент. При цьому, радник власника італійського клубу Златан Ібрагімович обрав би Антоніо Конте, але у Мілана немає такого бюджету на зарплатню та трансфери, які буде вимагати італійський фахівець.
Ван Боммел очолює Антверпен із літа 2022 року. З ним команда оформила требл у сезоні 2022/23 (перемога у чемпіонаті, Кубку та Суперкубку Бельгії) та вперше в своїй історії грала в групі ЛЧ, а зараз йде п'ятою на стадії "чемпіонського" плей-оф у чемпіонаті Бельгії.
Нагадаємо, Марк ван Боммел грав за Мілан у сезоні-2011/2012.