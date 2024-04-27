Італія

Вболівальникам "россонері" бажаємо терпіння та сталевих нервів.

Головний тренер бельгійського Антверпена Марк ван Боммел влітку може стати новим головним тренером Мілана. Про це повідомляє SportMediaset.

За інформацією джерела, керівництво "россонері" розглядає різних кандидатів, але 47-річного нідерландця називають фаворитом на даний момент. При цьому, радник власника італійського клубу Златан Ібрагімович обрав би Антоніо Конте, але у Мілана немає такого бюджету на зарплатню та трансфери, які буде вимагати італійський фахівець.

Ван Боммел очолює Антверпен із літа 2022 року. З ним команда оформила требл у сезоні 2022/23 (перемога у чемпіонаті, Кубку та Суперкубку Бельгії) та вперше в своїй історії грала в групі ЛЧ, а зараз йде п'ятою на стадії "чемпіонського" плей-оф у чемпіонаті Бельгії.

Нагадаємо, Марк ван Боммел грав за Мілан у сезоні-2011/2012.