Завершилася 797 доба героїчного протистояння Українського народу російському повномасштабному воєнному вторгненню.

ВТРАТИ ВОРОГА

ГОЛОВНІ НОВИНИ (hromadske, Укрінформ)

🔸 Україна не планує примусово повертати чоловіків призовного віку з-за кордону. Про це заявила віцепрем'єрка з питань євроінтеграції Ольга Стефанішина.

🔸 "Питання про НАТО, це – як правильно сказав генеральний секретар Столтенберг – питання більшості. А більшість – це питання політичне. А щоб політично Україну взяли в Альянс, для цього потрібна перемога", — президент України Володимир Зеленський.

🔸 "Через затримки з наданням зброї довіра України до своїх союзників по НАТО підірвана, й такі невдачі свідчать про необхідність переглянути координацію міжнародної військової допомоги Києву", — генсек НАТО Єнс Столтенберг.

🔸 Латвія схвалила передачу Україні нового пакету озброєння. До нього ввійдуть, зокрема, зенітні установки та безпілотники.
 
🔸 Уряд виділив додаткових 15,5 мільярдів гривень для закупівлі дронів.

🔸 Польський уряд продовжив тимчасовий захист для українських біженців, включно з чоловіками, до вересня 2025 року.

🔸 Литва планує побудувати нові школи-бомбосховища в 6 областях України.

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ІНФОРМАЦІЯ ГЕНШТАБУ ЗСУ ЩОДО СИТУАЦІЇ НА ФРОНТІ

Протягом доби зафіксовано 96 бойових зіткнень.

Загалом, ворог завдав 1 ракетного та 29 авіаційних ударів, здійснив 109 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах.

На Волинському та Поліському напрямках оперативна обстановка без суттєвих змін. Ознак формування наступальних угруповань ворога не виявлено.

На Сіверському та Слобожанському напрямках противник зберігає військову присутність у прикордонних районах, проводить диверсійно-розвідувальну діяльність, здійснює обстріли населених пунктів з території рф, нарощує щільність мінно-вибухових загороджень вздовж державного кордону України. Завдав авіаційних ударів в районах населених пунктів Водолаги, Ямне Сумської області; Веселе, Харків, Вовчанськ Харківської області. Артилерійських та мінометних обстрілів ворога зазнали понад 30 населених пунктів, серед них Хрінівка Чернігівської області; Кореньок, Волфине, Велика Берізка, Юнаківка Сумської області.

На Куп’янському напрямку нашими воїнами відбито 3 атаки в районах населених пунктів Берестове та Копанки Харківської області. Під артилерійським та мінометним вогнем опинилися близько 10 населених пунктів, зокрема Синьківка, Степова Новоселівка, Котлярівка Харківської області.

На Лиманському напрямку Силами оборони відбито 16 атак, здійснених противником в районі населених пунктів Новоєгорівка, Греківка, Макіївка, Невське та Серебрянського лісництва Луганської області, а також Тернів на Донеччині. Противник завдав авіаційного удару в районі Серебрянського лісництва. Від артилерійських та мінометних обстрілів постраждали понад 10 населених пунктів, серед них Макіївка, Невське Луганської області; Терни, Ямполівка Донецької області.

На Бахмутському напрямку нашими воїнами відбито 24 атаки в районах населених пунктів Білогорівка Луганської області; Верхньокам’янське, Роздолівка, Спірне, Новий, Кліщіївка, Андріївка та Часів Яр Донецької області, де ворог, за підтримки авіації, намагався покращити тактичне положення. Під артилерійським та мінометним вогнем опинилося понад 10 населених пунктів, зокрема Роздолівка, Калинівка, Часів Яр, Андріївка Донецької області.

На Авдіївському напрямку нашими захисниками відбито 23 атаки в районах населених пунктів Архангельське, Керамік, Сокіл, Уманське, Яснобродівка та Нетайлове Донецької області, де ворог намагався витіснити наші підрозділи із займаних рубежів. Противник завдав авіаційних ударів в районах населених пунктів Новобахмутівка та Євгенівка Донецької області. Артилерійських та мінометних обстрілів зазнали близько 20 населених пунктів, серед них Архангельське, Новопокровське, Уманське Донецької області.

На Новопавлівському напрямку Сили оборони продовжують стримувати ворога в районах населених пунктів Георгіївка, Парасковіївка та Урожайне Донецької області, де ворог, за підтримки авіації, 10 разів намагався прорвати оборону наших військ. Противник завдав авіаційного удару в районі населеного пункту Костянтинівка Донецької області. Під артилерійським та мінометним вогнем окупантів опинились понад 10 населених пунктів, серед них Красногорівка, Георгіївка, Парасковіївка, Костянтинівка Донецької області.

На Оріхівському напрямку ворог, за підтримки авіації, 2 рази атакував позиції наших захисників в районах Старомайорського Донецької області та Роботиного Запорізької області. Також завдав авіаударів в районах населених пунктів Сторожеве Донецької області та Мала Токмачка Запорізької області. Артилерійських та мінометних обстрілів зазнали близько 15 населених пунктів, серед них Малинівка, Білогір’я, Роботине, Щербаки Запорізької області.

На Херсонському напрямку ворог не відмовляється від наміру витіснити наші підрозділи із плацдармів на лівобережжі Дніпра. Так, протягом доби здійснив 2 безуспішні атаки на позиції наших військ в районі населеного пункту Кринки Херсонської області. Завдав авіаударів в районах населених пунктів Михайлівка, Тягинка, Янтарне Херсонської області. Артилерійських та мінометних обстрілів зазнали близько 20 населених пунктів, серед них Миколаївка, Ольгівка, Тягинка, Іванівка, Токарівка Херсонської області.

Протягом доби авіація Сил оборони завдала ударів по 12 районах зосередження особового складу противника.

Підрозділами ракетних військ завдано ураження по 1 району зосередження особового складу противника.

ЗВЕРНЕННЯ ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ ВОЛОДИМИРА ЗЕЛЕНСЬКОГО

"Сьогодні передусім наша вдячність кожному воїну Державної прикордонної служби України, сьогодні – їхній професійний день. Це тисячі фахових воїнів – справді хоробрих людей, які не лише захищають наш державний кордон, але й разом з усіма Силами оборони та безпеки України б’ються на фронті. Хочу особливо відзначити підрозділи та воїнів нашої Державної прикордонної служби України, які саме цими днями й тижнями проявили себе в боях. Луганський прикордонний загін, бригада «Помста», і особливо – сержант Антон Кирилов, старший сержант Василь Лусків та старший лейтенант Сергій Незговоров. Дякую, хлопці! Донецький прикордонний загін: солдати Ярослав Федоренко та Денис Яблінський, старший солдат Олег Зімірський. Дякую! Південь нашої держави – воїни Херсонського прикордонного загону: солдат Сергій Троценко, сержант Юрій Швець і старший сержант Антон Канівець. Дякую! Бердянський прикордонний загін – особливо сержант Дмитро Мануілов та старший лейтенант Сергій Перетятко. Молодці! Наші воїни прикордонної служби з підрозділів Морської охорони. Дякую всім вам! А особливо заслуговують вдячності матрос Артам Назаренко, старший матрос Валерій Луценко, головний старшина Юрій Петрик та лейтенант Антон Конученко. Також Чернігівський прикордонний загін, воїни якого воюють на Новопавлівському напрямку – і справді результативно. Солдат Анатолій Романченко, штаб-сержант Костянтин Мельничук та головний сержант Денис Бортний. Дякую вам за хоробрість, хлопці, та всім вашим побратимам!".

Віримо у Збройні Сили України! Разом Ми – сила! Слава Україні!