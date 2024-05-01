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Переможця дуже результативного протистояння визначила післяматчева серія пенальті.

30 квітня на столичному стадіоні "Локомотив", який постраждав від ворожої агресії, відбувся благодійний футбольний матч "Кубок чемпіонів", присвячений Всеукраїнському дню футболу.

Головний приз виборювали "Зірки українського футболу" та "Збірна журналістів України".

Основна мета матчу – 50 дітей-переселенців та діти академії ФК "Локомотив" отримали від спонсорів матчу футбольну форму та ігрові м’ячі.

Організатором футбольного матчу виступило: ІА «Центр новин».

Генаральний медіа партнер: XSPORT.

Інформаційні партнери: видання Football.ua, FootBoom, Sport.ua, Трибуна, Український футбол, FootballHub, 1927.kiev.ua та 4 студія; телеканали Прямий та Xsport.

Спонсори матчу: Мережа аптек “Подорожник” та ФК “Колос”.

ЗБІРНА ЗІРОК УКРАЇНСЬКОГО ФУТБОЛУ:

1. Всеволод Романенко, 4. Андрій Конюшенко, 13. Дмитро Пінчук, 16. Михайло Стельмах, 9. Олег Саленко, 14. Юрій Грицина, 8. Олександр Алієв, 17. Сергій Люлька, 3. Іван Богатирчук, 5. Віктор Мороз, 11. Костянтин Бабич, 15. Роман Пахолюк, 7. Володимир Лисенко, 10. Володимир Чабан (Друзі “Динамо”, воїни ЗСУ), 19. Мартин Погосян (Друзі “Динамо”, воїни ЗСУ).

Тренери команди: Віктор Леоненко, Сергій Коновалов.

ЗБІРНА ЖУРНАЛІСТІВ УКРАЇНИ:

Олександр Пузик (Football.ua), Ельдар Шульга (Football.ua), Ярослав Твардовський (ІА “Центр новин”), Віктор Медвідь (телеканал “Прямий”), Юрій Габовда (футбольний експерт), Олександр Ващук (телеканал “Еспресо”), Олександр Мельниченко (FootballHub), Роман Куплевацький (FootballHub), Ілля Дудка (FootballHub), Сергій Циба (Sport.ua), Анатолій Анатоліч (Зе Інтерв’юер), Максим Корзун (UA Перший), Дмитро Дєнков (“Економічна правда”), Ігор Бондаренко (“Динамо” ТВ), Богдан Машай (“Ми – Україна”).

Граючі тренери команди, легенди українського футболу: Андрій Воробей, Ігор Жабченко.

Матчу передувала хвилина мовчання пам’яті Михайла Івановича Фоменка.

Це був поєдинок, в якому обидві команди діяли результативно та безкомпромісно. Зірки футболу завдавали темп грі та першими досягли успіху: триходівка Алієв – Люлька – Бабич завершилась результативним ударом останнього. Але журналісти миттєво організували відповідь, Шульга втік сам на сам з Романенком, обіграв голкіпера, але сам завершувати не став, а відпасував на Пузика – 1:1.

Паритет у рахунку тривав недовго, майстри футболу спробували нокаутувати суперника. Алієв реалізував 11-метровий, зароблений Лисенком (Твардовський вгадав напрямок удару, але до м’яча не дотягнувся). І майже відразу Алієв записав на свій рахунок ще й результативний пас, а Лисенко довів рахунок до 3:1.

За справу взявся Воробей, якій з передачі Габовди скоротив відставання, але майже миттєво Бабич забив ударом головою і знову довів перевагу своєї команди до комфортної – 4:2. Перед перервою Шульга заробив пенальті, який реалізував Габовда. 4:3 – підсумок першої половини гри.

На початку другого тайму той же Шульга знову втік від захисників, оформив дубль та зрівняв рахунок – 4:4. В час, що залишився, суперники продовжили обмінюватися результативними ударами. У зірок футболу забивали Пахолюк, Люлька, Лисенко (двічі) та Бабич.

Але і працівники ЗМІ, яких надихнула неймовірна гра голкіпера Твардовського на останньому рубежі – одного разу Ярослав потягнув два поспіль удари від Алієва, який пробивав майже впритул(!) – тримали удар.

Бондаренко, Воробей, Шульга (двічі) та Габовда були влучними і фінальний свисток засвідчив нічию в основний ігровий час – 9:9!

Кубковий формат передбачав пробиття серії пенальті, в якій краще з нервами впоралися журналісти (мабуть, менше тиснув тягар відповідальності). До того ж настрій зіркам дещо зіпсував Алієв, який першим виконував 11-метровий, але у ворота не влучив.

3:2 – серія пенальті залишилась за Збірною журналістів, яка стала володарем Кубка чемпіонів!

Зірки українського футболу – Збірна журналістів України 9:9, (по пенальті – 2:3)

Голи: Бабич 4, 30, 58, Алієв з пен 11, Лисенко 16, 45, 61, Пахолюк 41, Люлька 44, – Пузик 6, Воробей 25, 53 Габовда 31, з пенальті, 62, Шульга, 37,55, 63, Бондаренко 52

Серія пенальті: Алієв – 0:0 (повз ворота), Пузик – 0:0 (воротар), Климчук (воротар) 0:0, Шульга 0:1, Бабич – 0:1 (воротар), Жабченко – 0:2, Погосян – 1:2, Співаковський – 1:3, Саленко – 2:3.