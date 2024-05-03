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До вашої уваги інформація щодо повномасштабного російського вторгнення в Україну за підсумками 02 травня 2024 року.

Завершилася 795 доба героїчного протистояння Українського народу р осійському повномасштабному воєнному вторгненню.

Втрати ворога:

Серед новин:

- росія пошкодила половину енергетичної системи України — Дмитро Кулеба. Серед пріоритетного для України озброєння Кулеба назвав артилерійські боєприпаси й системи ППО, зокрема батареї Patriot. Крім того, потрібні засоби радіоелектронної боротьби.

- США в ОБСЄ: КНДР уже відправила росії 11 тисяч контейнерів із боєприпасами.

- Латвія передасть ЗСУ новітні зенітні комплекси MANTIS.

- російські солдати скаржаться на колосальні втрати поблизу Часового Яру — перехоплення ГУР.

- Від початку року Україна залучила 12 мільярдів доларів міжнародної допомоги — Денис Шмигаль.

- ВМС ЗСУ додали до складу два нові катери, які раніше передала Естонія.

Щодо дій ворога на окремих напрямках

На Волинському та Поліському напрямках оперативна обстановка залишається без суттєвих змін.

На Сіверському та Слобожанському напрямках противник зберігає військову присутність у прикордонних районах, проводить диверсійну діяльність з метою недопущення перекидання наших військ на загрозливі напрямки.

На Куп’янському напрямку українські воїни відбили 14 атак в районах населених пунктів Петропавлівка, Іванівка, Кислівка, Котлярівка, Берестове, Копанки Харківської області; Стельмахівка Луганської області.

На Лиманському напрямку українські воїни відбили 14 російських атак, в районах населених пунктів Греківка, Новоєгорівка, Невське та Серебрянського лісництва Луганської області, а також Тернів Донецької області.

На Бахмутському напрямку українські воїни відбили 20 атак в районах населених пунктів Білогорівка Луганської області; Верхньокам’янське, Спірне, Новий Донецької області.

На Авдіївському напрямку, Сили оборони України відбили 39 атак в районах населених пунктів Калинове, Архангельське, Прогрес, Очеретине, Сокіл, Соловйове, Новопокровське, Семенівка, Уманське, Яснобродівка, Нетайлове, Первомайське Донецької області.

На Новопавлівському напрямку Сили оборони України продовжують стримувати ворога в районах населених пунктів Красногорівка, Георгіївка, Новомихайлівка, Водяне та Урожайне Донецької області, де ворог, за підтримки авіації, 22 рази намагався прорвати оборону українських військ.

На Оріхівському напрямку 2 рази російські окупанти атакували позиції українських військ в районах Старомайорського Донецької області та Роботиного Запорізької області.

На Херсонському напрямку російські окупанти намагаються вибити українські підрозділи із плацдармів на лівобережжі Дніпра. Протягом минулої доби, російські загарбники здійснили 9 безуспішних атак на позиції українських військ на цьому напрямку.

Протягом минулої доби авіація Сили оборони України та підрозділи ракетних військ завдали ураження по пункту управління, наземній станції управління безпілотників та по 8 районах зосередження особового складу російських окупантів.

Минулої доби загальні втрати ворога склали: 1130 російських загарбників, 20 танків, 29 бойових броньованих машин, 20 артилерійських систем, 4 засоби протиповітряної оборони, 23 безпілотника оперативно-тактичного рівня, 49 автомобілів та 8 одиниць спеціальної техніки.

Вірте у Збройні сили України! Ми переможемо! Слава Україні!

Звернення Президента України Володимира Зеленського

"За підсумками розмови на Ставці я доручив Прем’єр-міністру, міністру оборони, міністру закордонних справ, Головкому, кожному на їхньому рівні, працювати з партнерами, щоб прискорити постачання зброї – реалізацію пакетів та домовленостей.

Оперативність важлива. Зміст пакетів є, я на сьогодні не бачу проблем із цим. Я дякую Конгресу Сполучених Штатів за рішення, але швидкість постачання та реалізація рішень – це те, із чим також не має бути жодних проблем. Очікуємо зброю в Україні – для наших воїнів".

Віримо у Збройні Сили України! Разом Ми – сила! Слава Україні!