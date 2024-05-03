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Назва зацікавленого клубу наразі не повідомляється.

Один із представників чемпіонату Саудівської Аравії звернувся до Дженнаро Гаттузо з офіційною пропозицією, передає журналіст Фабріціо Романо.

Італійський спеціаліст не має робочого місця з лютого цього року. Раніше він очолював Марсель протягом 24 поєдинків, але був звільнений після серії з семи матчів без перемог у всіх турнірах.

Нагадаємо, що до Марселя Дженнаро очолював Валенсію, Наполі, Мілан, Пізу, ОФІ (Греція), Палермо і Сьйон (граючий тренер).

Романо зазначає, що 46-річним Гаттузо ще з лютого цікавляться у Торіно, але тепер у нього на столі також є варіант із Саудівською Аравією. Наразі невідомо, який саме клуб хоче запросити італійця.