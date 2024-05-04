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Колектив Юрія Мороза зустрінеться з Бельгією, Косово і Казахстаном.

У швейцарському Ньйоні відбулося жеребкування відбірного раунду чемпіонату Європи-2025 в Албанії серед національних команд U-17.

За підсумками цієї стадії всі команди-учасниці будуть розділені на Лігу А (28 команд — сім квартетів) і Лігу В (26 команд — п'ять квартетів і дві групи по три команди). Дві найкращі команди у кожній з 14 груп першого відбірного раунду кваліфікуються до Ліги А, щоб навесні змагатися за сім місць у фіналі разом з Албанією, тоді як команди Ліги В вестимуть боротьбу за вихід до Ліги А для першого кваліфікаційного раунду Євро-2026/27 U-19.

За підсумками жеребкування, збірна України U-17 потрапила до Групи 4 з Бельгією, Косово і Казахстаном. Одна з команд буде обрана господарем міні-турніру, тобто всі поєдинки квартету відбуватимуться в обраній країні у період із 1 липня по 19 листопада.

Нагадаємо, своїх суперників у відбірному раунді Євро-2025 дізналася і збірна України U-19.