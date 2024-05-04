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До вашої уваги інформація щодо повномасштабного російського вторгнення в Україну за підсумками 3 травня 2024 року.

Завершилася 800 доба героїчного протистояння Українського народу р осійському повномасштабному воєнному вторгненню.

ВТРАТИ ВОРОГА

ГОЛОВНІ НОВИНИ (hromadske, Укрінформ)

🔸 На сайті Офісу президента відхилили петицію про сприяння розблокуванню надання зброї для "Азову" з боку США. Там зазначили, що звернення "не відповідає встановленим вимогам", оскільки це нібито не входить до повноважень президента.

🔸 ДБР повідомило про підозру ексгенералу СБУ Наумову за незаконне збагачення на загальну суму 32,7 млн гривень. Йому може загрожувати до 10 років позбавлення волі.

🔸 Питання обміну військовополонених у форматі "всіх на всіх" між росією та Україною розглядатимуть на саміті миру, який відбудеться цьогоріч у червні у Швейцарії.

🔸 Представник ГУР Вадим Скібіцький заявив, що у травні росія готує "трирівневий" план для дестабілізації України: військовий, дезінформаційний та ізоляційний.

🔸 Італія планує передати Україні систему ППО в новому пакеті військової допомоги.

🔸 Обіцяна Німеччиною система Patriot прибуде в Україну не раніше кінця червня.

🔸 Німецька компанія Hensoldt передасть Україні 6 радарів повітряного спостереження TRML-4D упродовж 2024 року.

🔸 Нацбанк заборонив банкам та ломбардам брати під заставу товари подвійного призначення, які можна використати у військових цілях.