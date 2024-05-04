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Легенда боснійського футболу.

Колишній півзахисник туринського Ліона, Роми, Ювентуса та Барселони Міралем П'янич оголосив про завершення кар'єри у збірній Боснії і Герцеговини.

"Через 16 років, що я провів у національній команді Боснії і Герцеговини, настав час сказати, що все завершено. Це, безумовно, одне з найскладніших рішень, які мені довелося ухвалити, але з величезною гордістю та щирим задоволенням я кажу: досить.

Я провів 115 матчів, відчув стільки радості, потрапив на чемпіонат світу — все це було моєю мрією з дитинства, яка стала реальністю. Я завжди носив майку своєї країни з любов'ю та гордістю, грав за свій народ, за наших відданих вболівальників по всьому світу", — написав П'янич у соцмережі Instagram.

У складі національної збірної Боснії та Герцеговини 34-річний Міралем П'янич відіграв 115 матчів, забив 17 голів та віддав 29 результативних передач. Дебютував у складі боснійської збірної чинний гравець еміратської Шарджи 20-го серпня 2008 року у товариському матчі з Болгарією (1:2).