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До вашої уваги інформація щодо повномасштабного російського вторгнення в Україну за підсумками 05 травня 2024 року.

Завершилася 802 доба героїчного протистояння Українського народу р осійському повномасштабному воєнному вторгненню.

Втрати ворога:

Серед новин:

- росія готує насильницькі диверсії по всій Європі: агенти Кремля готують таємні вибухи, підпали та атаки на інфраструктуру, — Financial Times з посиланням на спецслужби країн Європи. рф зараз відчуває себе комфортно, проводячи операції на європейській землі "з високим потенціалом шкоди". Настав час "підвищити обізнаність і зосередитися" на загрозі російського насильства на континенті.

- У НАТО визначили принаймні дві "червоні лінії" для вступу у російсько-українську війну.

- Німеччина передасть Україні додаткові Patriot, IRIS-T та Skynex для захисту неба.

- росіяни на Бахмутському напрямку міняють тактику на користь збереження техніки.

- Китай має намір працювати над пошуком "хороших шляхів вирішення кризи в Україні", — Сі Цзіньпін.

- Україна отримає далекобійні артилерійські снаряди від Rheinmetall у 2024 році.

Щодо дій ворога на окремих напрямках

На Волинському та Поліському напрямках оперативна обстановка залишається без суттєвих змін.

На Сіверському та Слобожанському напрямках противник зберігає військову присутність у прикордонних районах, проводить диверсійну діяльність з метою недопущення перекидання наших військ на загрозливі напрямки.

На Куп’янському напрямку нашими воїнами відбито 12 атак в районах населених пунктів Синьківка, Піщане, Кислівка Харківської області; Стельмахівка, Берестове Луганської області.

На Лиманському напрямку відбито 9 атак, в районах Серебрянського лісництва на Луганщині та Тернів Донецької області.

На Бахмутському напрямку нашими воїнами відбито 12 атак в районах населених пунктів Білогорівка Луганської області та Спірне, Роздолівка, Новий, Кліщіївка, південніше Іванівського на Донеччині.

На Авдіївському напрямку, нашими захисниками відбито 20 атак в районах населених пунктів Новоолександрівка, Сокіл, Новопокровське, Уманське Донецької області.

На Новопавлівському напрямку Сили оборони продовжують стримувати ворога в районах населених пунктів Красногорівка, Георгіївка, Парасковіївка, Водяне та Урожайне Донецької області, де ворог 15 разів намагався прорвати оборону наших військ.

На Оріхівському напрямку ворог 5 разів атакував позиції наших захисників в районах південніше Новодарівки, Старомайорського Донецької області та Роботиного Запорізької області.

На Херсонському напрямку ворог не відмовляється від наміру вибити наші підрозділи із плацдармів на лівобережжі Дніпра. Так, протягом минулої доби, здійснив 10 безуспішних атак на позиції наших військ. Водночас, наші воїни продовжують активними діями завдавати окупаційним військам втрат в живій силі та техніці, виснажують ворога вздовж всієї лінії бойового зіткнення.

Протягом доби авіація Сил оборони завдала ударів по 7 районах зосередження особового складу, 3 пунктах управління, 3 зенітно-ракетних комплексах та 1 складу боєприпасів противника. Також, силами та засобами протиповітряної оборони України знищено 1 керовану авіаційну ракету Х-59/69. Підрозділами ракетних військ завдано ураження по 1 пункту управління, 1 району зосередження особового складу, 1 радіолокаційній станції та ще по 1 важливому об’єкту противника.

Загалом, минулої доби загальні втрати російських загарбників склали 860 осіб. Також ворог втратив 9 танків, 18 бойових броньованих машин, 21 артилерійську систему, одну РСЗВ, 2 засоби ППО, 1 літак, 25 БпЛА ОТР, 1 ракету, 37 автомобілів та 4 одиниці спеціальної техніки.

Підтримуйте Збройні Сили! Переможемо разом!

Слава Україні!

Звернення Президента України Володимира Зеленського

"Нехай небеса зміцнюють нашу волю в битві проти неволі. Дадуть мужність для нових здобутків і мудрість, аби цінувати все, що вже здобули.

Нехай усім, хто віддав життя за Україну, Бог подарує вічний спокій їхнім душам і вічний мир їхнім нащадкам. Усім нашим дітям та онукам, які мають святе право знати, що таке мирний Великдень у мирній Україні. Сьогодні ми молимось за це і боремось за це. Христос воскрес! Воістину воскрес!".

Віримо у Збройні Сили України! Разом Ми – сила! Слава Україні!