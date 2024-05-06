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"Божевільний", як завжди знаходить нестандартні рішення.

Головний тренер збірної Уругваю Марсело Б'єлса викликав до національної команди Вальтера Домінгеса, який виступає в аматорській лізі. Про це повідомляє TNT Sports.

Зазначимо, це рішення швидше за все обумовлено тим, що багато гравців збірної не зможуть вчасно приїхати на підготовчий збір через необхідність виступати за свої клуби у Копа Лібертадорес та Копа Судамерикана. Тим не менш, виклик футболіста-аматора до лав однієї з найкращих збірних Південної Америки непересічна подія.

Збірна Уругваю проведе наприкінці травня підготовчий збір перед Копа Америки, який пройде в США з 20 червня по 14 липня.

Вальтер Домінгес виступає за аматорський клуб Хувентуд Соріано, у складі якого забив 57 голів у 39 матчах поточного сезону.

Розповімо цікаву історію з життя Марсело Б'єлси, яка характеризує його, як дуже сильного скаута. Наприкінці 80-х років "El Loco" проїхав 700 з гаком кілометрів вночі на старенькому, пошарпаному "Фіаті", щоб вранці встигнути подивитися гру 15-річного, нікому не відомого футболіста. Цим хлопчиком виявився майбутній гравець збірної Аргентини та один з найкращих тренерів сучасності Маурісіо Почеттіно.