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До вашої уваги інформація щодо повномасштабного російського вторгнення в Україну за підсумками 6 травня 2024 року.

Завершилася 803 доба героїчного протистояння Українського народу р осійському повномасштабному воєнному вторгненню.

Втрати ворога:

Серед новин:

- Reuters: Сім держав ЄС прийдуть на інавгурацію Путіна, серед них – Франція.

- США проігнорують "інавгурацію" Путіна, але досі вважають його "президентом".

- Речник Пентагону бригадний генерал Райдер на брифінгу засудив "безвідповідальну риторику" Росії після того, як вона оголосила про наміри провести навчання із застосування ядерної зброї.

- Президент Франції Макрон за підсумками переговорів із китайським лідером Сі Цзіньпінем у Парижі привітав зобов'язання Пекіна "утримуватися від продажу будь-якої зброї" і "будь-якої допомоги Москві".

- Дуда підтвердив Зеленському, що приїде на саміт миру у Швейцарії.

- Нідерланди планують передавати F-16 Україні з осені.

- Іспанська міністерка оборони Роблес заявила, що Україна вже отримала ракети до систем протиповітряної оборони Patriot, які їй передала Іспанія.

Щодо дій ворога на окремих напрямках

На Волинському та Поліському напрямках оперативна обстановка залишається без суттєвих змін.

На Сіверському та Слобожанському напрямках противник зберігає військову присутність у прикордонних районах, проводить диверсійну діяльність з метою недопущення перекидання наших військ на загрозливі напрямки, нарощує щільність мінно-вибухових загороджень уздовж державного кордону.

На Куп’янському напрямку за добу Великодня наші воїни відбили 14 атак у районах населених пунктів Синьківка, Піщане, Берестове Харківської області та Стельмахівка Луганської області.

На Лиманському напрямку ворог 6 разів атакував позиції наших захисників у районах населених пунктів Невське Луганської області; Новосадове та Торське Донецької області.

На Бахмутському напрямку нашими воїнами відбито 36 атак в районах населених пунктів Білогорівка Луганської області; Верхньокам’янське, Спірне, Кліщіївка, Виїмка, Новий, Роздолівка, Іванівське та Андріївка Донецької області.

На Авдіївському напрямку українські захисники відбили 31 атаку в районах населених пунктів Новоолександрівка, Новопокровське, Уманське, Яснобродівка та Нетайлове Донецької області.

На Новопавлівському напрямку Сили оборони продовжують стримувати ворога в районах населених пунктів Костянтинівка, Красногорівка, Водяне та Урожайне Донецької області, де московити 27 разів намагалися прорвати оборону наших військ.

На Оріхівському напрямку ворог 6 разів атакував позиції наших захисників у районі Старомайорського Донецької області та Роботиного на Запоріжжі.