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Наразі форвард не розглядає варіант зі зміною команди.

Федеріко Бернардескі хоче продовжити свій контракт з Торонто та хоче залишитися у МЛС — повідомляє ресурс Calciomercato Com.

Клуб також готовий запропонувати йому нову угоду. Нинішній контракт розрахований до 2026 року.

Сам Федеріко задоволений виступами у Торонто та може виступати там і надалі. У складі Торонто форвард грає з 2022 року.

Цього календарного року 30-річний гравець провів 11 матчів в усіх можливих турнірах, забив 3 голи та віддав 2 асисти.