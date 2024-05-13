Наразі форвард не розглядає варіант зі зміною команди.
Федеріко Бернардескі, Getty Images
13 травня 2024, 16:34
Федеріко Бернардескі хоче продовжити свій контракт з Торонто та хоче залишитися у МЛС — повідомляє ресурс Calciomercato Com.
Клуб також готовий запропонувати йому нову угоду. Нинішній контракт розрахований до 2026 року.
Сам Федеріко задоволений виступами у Торонто та може виступати там і надалі. У складі Торонто форвард грає з 2022 року.
Цього календарного року 30-річний гравець провів 11 матчів в усіх можливих турнірах, забив 3 голи та віддав 2 асисти.