Португалець хоче тренувати ще десять років.
ЖОЗЕ МОУРІНЬЮ, GETTY IMAGES
09 травня 2024, 16:29
Жозе Моурінью окреслив терміни завершення своєї кар'єри. За словами португальця, він планує тренувати ще понад десять років.
"Я завершу кар'єру між 2035 і 2040 роками, а доти буду перемагати.
Моя історія написана, тому ніхто не зможе її стерти", — сказав Моурінью під час інтерв'ю EA Sports Korea.
Наразі Жозе Моурінью не має клубної прописки. У січні Особливий був звільнений з Роми через погані результати команди. У 2022 році біля керма римлян Моурінью виграв європейський турнір — Лігу конференцій.
Зазначимо, що під час кар'єри Моурінью попрацював у багатьох клубах, зокрема в Реалі та Інтері.