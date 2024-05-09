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Португалець хоче тренувати ще десять років.

Жозе Моурінью окреслив терміни завершення своєї кар'єри. За словами португальця, він планує тренувати ще понад десять років.

"Я завершу кар'єру між 2035 і 2040 роками, а доти буду перемагати.

Моя історія написана, тому ніхто не зможе її стерти", — сказав Моурінью під час інтерв'ю EA Sports Korea.

Наразі Жозе Моурінью не має клубної прописки. У січні Особливий був звільнений з Роми через погані результати команди. У 2022 році біля керма римлян Моурінью виграв європейський турнір — Лігу конференцій.

Зазначимо, що під час кар'єри Моурінью попрацював у багатьох клубах, зокрема в Реалі та Інтері.