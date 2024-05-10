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На нагороду претендують 15 футболістів.

Globe Soccer Awards назвала імена 15 футболістів, які претендують на приз найкращому молодому гравцю 2024 року. Про це повідомляє прес-служба організаторів премії.

На нагороду претендують: Джуд Беллінгем, Едуардо Камавінга (обидва – Реал), Пау Кубарсі, Ламін Ямал, Фермін Лопес (всі – Барселона), Еван Фергюсон (Брайтон), Ріко Льюїс (Манчестер Сіті), Коббі Майну (Ліверпуль), Джамал Мусіала, Матіс Тель (обидва — Баварія), Жоау Невеш (Бенфіка), Коул Палмер (Челсі), Хаві Сімонс (Лейпциг), Флоріан Вірц (Баєр), Варрен Заїр-Емері (ПСЖ).

Торік переможцем номінації став півзахисник мадридського Реала Джуд Беллінгем.

Церемонія нагородження Globe Soccer Awards організується європейською асоціацією клубів та футбольних агентів. Зазвичай вона проходить в останніх числах грудня в Дубаї.