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Турнір у Сполучених Штатах Америки стартує 20 червня.

Головний тренер збірної Бразилії Дорівал Жуніор визначився зі складом своєї команди на два товариські матчі та Копа Америка-2024, передає офіційний сайт Федерації футболу країни (CBF).

У червні бразильці зустрінуться з Мексикою і США у контрольних поєдинках (9-го і 13-го). На Копа Америка вони стартують матчем проти Коста-Ріки 24 червня. У групі D Бразилії також протистоятимуть Колумбія і Парагвай.

Заявка збірної Бразилії

Голкіпери: Едерсон (Манчестер Сіті), Аліссон (Ліверпуль), Бенто (Атлетіко Паранаенсе);

Захисники: Едер Мілітао (Реал), Габріел Магальяйнс (Арсенал), Маркіньйос, Лукас Бералдо (обидва — ПСЖ), Даніло (Ювентус), Гільєрмо Арана (Атлетіко Мінейро), Венделл (Порту), Ян Коуту (Жирона);

Півзахисники: Бруно Гімараес (Ньюкасл), Дуглас Луїс (Астон Вілла), Жуан Гомес (Вулвергемптон), Лукас Пакета (Вест Гем), Андреас Перейра (Фулгем);Нападники: Вінісіус Жуніор, Родріго (обидва — Реал), Габріел Мартінеллі (Арсенал), Савіо (Жирона), Рафінья (Барселона), Ендрік (Палмейрас), Еванілсон (Порту).

Зазначимо, що поза заявкою опинилися захисник Ювентуса Бремер, півзахисник Манчестер Юнайтед Каземіро, а також нападник Тоттенгема Рішарлісон, Вулвергемптона Матеус Кунья та Арсеналу Габріел Жезус.