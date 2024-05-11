Завершилася 807 доба героїчного протистояння Українського народу російському повномасштабному воєнному вторгненню.

ВТРАТИ ВОРОГА

ГОЛОВНІ НОВИНИ (hromadske)

🔸 російські війська спробували прорвати лінію оборони на півночі Харківської області. Важкі бої тривають і на Донеччині. На ці напрямки спрямовують резервні підрозділи.

🔸 У США оголосили про новий пакет збройної допомоги для України на суму $400 млн. Зокрема, він містить боєприпаси для систем Patriot, NASAMS, HIMARS та артилерійські снаряди.

🔸 Сухопутні війська ЗСУ створили рекрутинговий центр з укомплектування своїх військових частин та підрозділів. Першочергово хочуть укомплектувати підрозділи безпілотних систем.
 
🔸 У Львові відкрили найбільший в Україні центр протезування UNBROKEN.
 
🔸 СБУ викрила на Київщині 5 блогерів, які знімали провокативні стріми про ЗСУ, зокрема щоб зірвати мобілізацію. Їм загрожує від 5 до 8 років тюрми.

ІНФОРМАЦІЯ ГЕНШТАБУ ЗСУ ЩОДО СИТУАЦІЇ НА ФРОНТІ

Протягом доби зафіксовано 91 бойове зіткнення.

Загалом, ворог завдав 6 ракетних та 67 авіаційних ударів, здійснив 92 обстріли з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах.

На Волинському та Поліському напрямках оперативна обстановка без суттєвих змін. Ознак формування наступальних угруповань ворога не виявлено.

На Сіверському напрямку противник нарощує військову присутність у прикордонних районах, проводить диверсійно-розвідувальну діяльність, здійснює обстріли населених пунктів з території рф, нарощує щільність мінно-вибухових загороджень вздовж державного кордону України. Артилерійських та мінометних обстрілів ворога зазнали понад 10 населених пунктів, серед них Карповичі, Прогрес Чернігівської області; Чернацьке, Яструбщина, Уланове Сумської області.

На Слобожанському напрямку ворог здійснив 5 атак в районах населених пунктів Красне, Мороховець, Олійникове, Гатище Харківської області. Завдав авіаційних ударів в районах населених пунктів Глибоке, Лук’янці, Огірцеве, Вовчанськ, Вільча, Липці, Слобожанське, Сосновий Бір, Українське Харківської області.

На Куп’янському напрямку нашими воїнами відбито 10 атак в районах населених пунктів Синьківка, Берестове Харківської області; Стельмахівка Луганської області, де ворог, за підтримки авіації, намагався покращити тактичне положення. Під артилерійським та мінометним вогнем опинилися близько 10 населених пунктів, зокрема Петропавлівка, Степова Новоселівка, Берестове Харківської області.

На Лиманському напрямку Силами оборони відбито 6 атак в районах населених пунктів Макіївка Луганської області та Торське Донецької області. Від артилерійських та мінометних обстрілів постраждали понад 10 населених пунктів, серед них Невське Луганської області; Терни, Ямполівка, Торське Донецької області.

На Бахмутському напрямку нашими воїнами відбито 17 атак в районах населених пунктів Білогорівка Луганської області; Верхньокам’янське, Роздолівка, Григорівка, Богданівка, Калинівка, Кліщіївка та Андріївка Донецької області, де ворог, за підтримки авіації, намагався покращити тактичне положення. Також противник завдав авіаційних ударів у районах населених пунктів Дружба, Часів Яр Донецької області. Під артилерійським та мінометним вогнем опинилося понад 10 населених пунктів, зокрема Григорівка та Часів Яр Донецької області.

На Авдіївському напрямку нашими захисниками відбито 22 атаки в районах населених пунктів Калинове, Новоолександрівка, Сокіл, Уманське Донецької області, де ворог, за підтримки авіації, намагався витіснити наші підрозділи із займаних рубежів. Також, завдав авіаційних ударів в районах населених пунктів Стара Миколаївка, Новогродівка, Новопокровське, Нетайлове Донецької області. Артилерійських та мінометних обстрілів зазнали близько 20 населених пунктів, серед них Новоолександрівка, Сокіл, Новопокровське та Уманське Донецької області.

На Новопавлівському напрямку Сили оборони продовжують стримувати ворога в районах населених пунктів Красногорівка, південно-західніше Новомихайлівки та Солодке Донецької області, де ворог 3 рази намагався прорвати оборону наших військ. Під артилерійським та мінометним вогнем окупантів опинились понад 10 населених пунктів, серед них Красногорівка, Максимільянівка, Георгіївка Донецької області.

На Оріхівському напрямку ворог 8 разів атакував позиції наших захисників в районах Старомайорського Донецької області та Роботиного Запорізької області. Артилерійських та мінометних обстрілів зазнали близько 20 населених пунктів, серед них Білогір’я, Роботине, Кам’янське Запорізької області.

На Херсонському напрямку ворог протягом доби наступальних дій не вів. Артилерійських та мінометних обстрілів зазнали близько 15 населених пунктів, серед них Кринки, Тягинка, Качкарівка, Кізомис, Станіслав Херсонської області.

Протягом доби авіація Сил оборони та підрозділи ракетних військ завдали ударів по 1 зенітно-ракетному комплексу, 1 радіолокаційній станції та 17 районах зосередження особового складу противника.

ЗВЕРНЕННЯ ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ ВОЛОДИМИРА ЗЕЛЕНСЬКОГО

"Головне – Харківщина. Російські війська сьогодні спробували розширити операції проти України. Ми розуміємо обсяг сил окупанта, бачимо його задум. Наші воїни, наша артилерія, наші дрони дають відповідь окупанту. Я вдячний кожному нашому солдату, кожному сержанту, кожному офіцеру, які саме так захищають наші позиції, як потрібно. Додаємо наших сил на Харківські напрямки. І по лінії нашого державного кордону, і по всій лінії фронту будемо незмінно знищувати окупанта саме так, щоб зірвати будь-які російські наступальні наміри. Сьогодні мені і вранці, і ввечері доповідав Головком, постійно на зв'язку і з міністром оборони – все необхідне для захисту наших позицій забезпечуємо. Все залежить від стійкості наших воїнів, і кожен, хто тримає позиції зараз, зберігає позиції всієї України. Важливо, щоб партнери підтримували наших воїнів і українську стійкість вчасним постачанням. Дійсно вчасним. Пакет, який дійсно допомагає, – це привезена в Україну зброя, а не лише оголошення пакету. Я дякую кожному лідеру, який сприймає ситуацію саме так".

Віримо у Збройні Сили України! Разом Ми – сила! Слава Україні!