Другий поєдинок відбудеться за два тижні, 25 травня.
Йокогама Ф. Марінос - Аль-Айн, Getty Images
11 травня 2024, 19:29
У першому матчі фіналу Ліги чемпіонів АФК-2023/24 Йокогама Ф. Марінос (Японія) приймала Аль-Айн (ОАЕ) на Ніссан Стедіум.
Відкрити рахунок у поєдинку вдалося гостям. Колектив Ернана Креспо протримав мінімальну перевагу до 72-ї хвилини зустрічі, після чого команда Гаррі К'юелла відповіла двома своїми результативними ударами. Більше голів у матчі не було, тож фінальний свисток зафіксував звитягу господарів поля.
Йокогама Ф. Марінос — Аль-Айн 2:1
Голи: Уенака, 72, Ватанабе, 84 — Аль-Балуші, 12
Зазначимо, що друга частина вирішального протистояння відбудеться у суботу, 25 травня.