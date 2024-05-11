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Для команди з Ер-Ріяда це 19-й подібний титул.

Аль-Хіляль здобув розгромну перемогу над Аль-Хаземом (4:1) і за 3 тури до завершення чемпіонату Саудівської Аравії-2023/24 став чемпіоном.

Від Ан-Насра, що йде у турнірній таблиці другим, колектив Жорже Жезуша відірвався на 12 очок. Команди зустрінуться у п'ятницю, 17 травня, у 32 турі чемпіонату, проте, з турнірної точки зору, цей матч вже ні на що не вплине.

Для Аль-Хіляля це 19-те чемпіонство у Саудівській Аравії. Минулого разу переможцем турніру став Аль-Іттіхад.

Зазначимо, що Аль-Хіляль та Ан-Наср також зустрінуться у п'ятницю, 31 травня, у фіналі Кубка країни.