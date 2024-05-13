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До вашої уваги інформація щодо повномасштабного російського вторгнення в Україну за підсумками 05 травня 2024 року.

Завершилася 809 доба героїчного протистояння Українського народу р осійському повномасштабному воєнному вторгненню.

Втрати ворога:

Серед новин:

- путін зняв патрушева з посади секретаря Ради безпеки рф – призначив шойгу.

- Американські обмеження на торгівлю чіпами значно сповільнили росію – міністерка торгівлі США.

- Командувач військ США натякнув, що британський спецназ діє в Україні.

- Україна зможе утримувати лінію фронту в Харківській області — заява держсекретаря США.

- До 3 мільйонів снарядів могла відправити КНДР до рф з вересня-2023 — Yonhap.

- Свенья Шульце в Україні: "Лікарі та електрики так само важливі, як і танки".

Щодо дій ворога на окремих напрямках

На Волинському та Поліському напрямках оперативна обстановка без суттєвих змін. Ознак формування наступальних угруповань ворога не виявлено.

У Сіверському операційному районі, в Чернігівській та Сумській областях, противник зберігає військову присутність у прикордонних районах, проводить диверсійно-розвідувальну діяльність, здійснює обстріли населених пунктів з території рф, нарощує щільність мінно-вибухових загороджень вздовж державного кордону України. Ворог завдав авіаційного удару в районі міста Суми.

На Харківському напрямку ворог, за підтримки авіації, здійснив 12 атак в районах населених пунктів Стрілеча, Красне, Мороховець, Олійникове, Лук’янці, Гатище, Плетенівка, Пильна, Вовчанськ, Бугруватка Харківської області. Завдав авіаційних ударів в районах населених пунктів Вільча, Липці, Лиман, Ізбицьке, Веселе, Петрівка, Козача Лопань, Синельникове, Глибоке, Широке, Вовчанські Хутори Харківської області.

На Куп’янському напрямку нашими воїнами відбито 19 атак в районах населених пунктів Синьківка, Новоєгорівка, Іванівка Харківської області; Стельмахівка Луганської області, де ворог намагався покращити тактичне положення. Завдав авіаційних ударів в районах населених пунктів Твердохлібове, Сергіївка Луганської області.

На Лиманському напрямку Силами оборони відбито 10 атак в районах населених пунктів Макіївка, Невське та Серебрянського лісництва Луганської області; Новосадове, Терни Донецької області.

На Сіверському напрямку Силами оборони відбито 16 атак в районах населених пунктів Білогорівка Луганської області; Верхньокам’янське, Спірне, Виїмка, Роздолівка Донецької області.

На Краматорському напрямку нашими воїнами відбито 27 атак в районах населених пунктів Кліщіївка, Андріївка, Іванівське, Часів Яр, Григорівка, Новий Донецької області, де ворог, за підтримки авіації, намагався покращити тактичне положення. Також противник завдав авіаційного удару у районі населеного пункту Курдюмівка Донецької області.

На Торецькому напрямку ворог наступальних (штурмових) дій не вів. Проте, завдав авіаційних ударів в районах населених пунктів Північне та Нью-Йорк Донецької області.

На Покровському напрямку нашими захисниками відбито 32 атаки в районах населених пунктів Семенівка, Калинове, Новоолександрівка, Євгенівка, Сокіл, Новопокровське, Новоселівка Перша, Уманське, Нетайлове Донецької області, де ворог, за підтримки авіації, намагався витіснити наші підрозділи із займаних рубежів. Також завдав авіаційних ударів в районах населених пунктів Карлівка, Миколаївка, Олександропіль, Стара Миколаївка, Прогрес, Новогродівка Донецької області.

На Курахівському напрямку Сили оборони продовжують стримувати ворога в районах населених пунктів Костянтинівка, Солодке, Красногорівка, Водяне, де ворог, за підтримки авіації, 10 разів намагався прорвати оборону наших військ.

На Времівському напрямку нашими захисниками відбито 16 атак в районах населених пунктів Урожайне, Старомайорське Донецької області, де ворог, за підтримки авіації, намагався витіснити наші підрозділи із займаних рубежів.

На Оріхівському напрямку ворог, за підтримки авіації, 2 рази атакував позиції наших захисників в районі Роботиного Запорізької області. Також завдав авіаударів в районах Сторожевого Донецької області та Малої Токмачки Запорізької області.

На Придніпровському напрямку ворог не відмовляється від наміру витіснити наші підрозділи із плацдармів на лівобережжі Дніпра. Так, протягом доби, за підтримки авіації, здійснив 5 безуспішних атак на позиції наших військ в районі населеного пункту Кринки Херсонської області. Противник завдав авіаційного удару в районі населеного пункту Антонівка Херсонської області.

Водночас, наші воїни продовжують активними діями завдавати окупаційним військам втрат в живій силі та техніці, виснажують ворога вздовж всієї лінії бойового зіткнення.

За уточненою інформацією, протягом доби авіація Сил оборони та підрозділи ракетних військ завдали ударів по 3 зенітно-ракетних комплексах, 2 артилерійських засобах, 2 радіолокаційних станціях та 9 районах зосередження особового складу противника.

Загалом, минулої доби загальні втрати російських загарбників склали 1260 осіб. Також ворог втратив 5 танків, 22 бойових броньованих машини, 30 артилерійських систем, дві РСЗВ, 1 засіб ППО, 1 літак, 42 БпЛА ОТР, одну ракету, 64 автомобілі та 2 одиниці спеціальної техніки.

Підтримуйте Збройні Сили! Переможемо разом!

Слава Україні!

Звернення Президента України Володимира Зеленського

"Особлива увага – Харківщині. Тривають оборонні бої, жорстокі бої на значній частині нашої прикордонної смуги. Є села, які фактично із "сірої зони" стали зоною ведення бойових дій, і окупант намагається в частині з них закріпитись, частину просто використати для подальшого просування. Я хочу подякувати нашим воїнам, які втримують позиції та знищують окупанта.

Артилерія, дрони – усі, хто задіяний, і задіяний влучно, – я вам дякую. Завдання наше очевидне: треба завдати окупанту якнайбільших втрат. Незмінна увага також іншим напрямкам бойових дій – не менш загострені зараз донецькі напрямки. Власне, задум ударів на Харківщині в тому, щоб розтягнути наші сили та підважити моральну, мотиваційну основу здатності українців захищатися. Покровський напрямок попри все – найбільш жорсткий. Тільки за цю добу саме на Покровському напрямку було вже 30 бойових зіткнень. Також жорсткі Лиманський, Времівський напрямки, Краматорський, Куп’янський. Наші воїни достойно відповідають окупанту і роблять усе можливе, часто й неможливе, щоб стримувати російські штурми і відповідати – відповідати окупанту вогнем".

Віримо у Збройні Сили України! Разом Ми – сила! Слава Україні!