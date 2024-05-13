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Африка не перестає дивувати своїми талантами.

Бухарестське Динамо взимку підписало контракт з 30-річним гвінейським захисником Едгаром Іє, але судячи за все, сталося не так, як гадалося.

За інформацією турецького видання Fanatik, у Динамо Бухарест підозрюють, що замість Едгара Іє в клуб приїхав його брат-близнюк Еделіну Іє.

Іє не показує свої документи, а також не розмовляє англійською мовою, як припускало керівництво. Футболіст комунікує виключно португальською. Також зазначається, що гравець звертався до спонсора клубу, щоб отримати від нього автомобіль.

Бухарестському клубу загрожує присудження п'яти технічних поразок у матчах за участю Іє, якщо буде доведено, що в цих іграх брав участь не той гравець, що був заявлений, і, відповідно, команда втратить вісім очок.

Клуб уже кілька тижнів безуспішно намагається розірвати контракт із гвінейцем, отримуючи відмови від футболіста. Керівництво Динамо хоче зробити ДНК-тест, щоб встановити особу футболіста.

30-річний гвінейський захисник Едгар Іє грав за Барселону Б, Лілль, Нант, Трабзонспор, Феєнорд та Істанбул Башакшехір. Його брат-близнюк Еделіну Іє провів більшу частину кар'єри в нижчих лігах Португалії та Польщі.