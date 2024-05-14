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До вашої уваги інформація щодо повномасштабного російського вторгнення в Україну за підсумками 13 травня 2024 року.

Завершилася 810 доба героїчного протистояння Українського народу р осійському повномасштабному воєнному вторгненню.

Втрати ворога:

Серед новин:

- F-16 з Данії перебуватимуть у повітрі над Україною протягом місяця, — кореспондент Die Zeit з посиланням на прем'єрку Данії.

- Німеччина надасть Україні ще одну систему ППО "IRIS-T" у травні, — посол ФРН в Україні. Крім того, ми обіцяли Україні, що цього року, наступного і 2026-го будемо постачати ще нові такі системи.

- росіяни зрозуміли головну проблему ЗСУ та атакували у Харківській області – NYT.

- Британія зобов’язалася щороку виділяти Україні зброї на 3 мільярди фунтів.

- Єнс Столтенберг: Перемога України у війні проти російської агресії є ключовим завданням для НАТО.

- У Харківській ОВА обіцяють публічний звіт щодо будівництва фортифікацій в області.

Щодо дій ворога на окремих напрямках

По усій лінії фронту ворог продовжує завдавати ракетні та авіаційні удари, здійснює обстріли з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ.

На Харківському напрямку ворог не припиняє наступальні дії, станом на 14.00 13.05.2024 здійснив 11 атак, наразі триває 2 бойових зіткнення. Противник не припиняє спроб витіснити підрозділи Сил оборони із займаних позицій. Мав частковий успіх в районі населеного пункту Лук’янці. Просування ворога зупинено.

В той же час, Силами оборони здійснюються контратакувальні дії.

Противник завдав 8 авіаційних ударів в районах населених пунктів Уди, Вовчанськ, Липці, Графське та Веселе Харківської області.

Для посилення військ на Харківський напрямок переміщено завчасно створені резерви. Залежно від розвитку обстановки, нарощування угруповання триватиме. Війська забезпечені необхідною кількістю засобів ураження.

З початку доби втрати ворога на Харківському напрямку становлять 97 осіб, втрати озброєння і військової техніки — 8 одиниць.

На Куп’янському напрямку наші воїни відбивають атаки в районах населених пунктів Синьківка, Петропавлівка, Берестове, Харківської області; Стельмахівка, Андріївка Луганської області, де ворог намагався покращити тактичне положення. Відбулось 19 бойових зіткнень в районах Синьківка, Іванівка, Берестове, Стельмахівка, Новоігорівка, Макііівка.

На Лиманському напрямку відбулося одне бойове зіткнення.

На Сіверському напрямку відбулося 12 бойових зіткнень в районах населених пунктів Білогорівка, Верхньокамʼянське, Спірне, Виїмка, Роздолівка.

На Краматорському — відбулося 27 бойових зіткнень у районах населених пунктів Григорівка, Новий, Іванівське, Кліщіївка, Андріївка. Ворог завдав авіаційні удари в районі населених пунктів Дружба та Північне.

На Торецькому напрямку ворог наступальних (штурмових) дій не вів.

На Покровському напрямку відбулося 24 бойових зіткнення.

На Курахівському напрямку відбулося 5 бойових зіткнень в районах Красногорівка, Новомихайлівка. Нанесено 1 авіаційний удар в районі Новомихайлівка.

На Времівському напрямку нашими захисниками відбито атаки в районах населених пунктів Водяне, Урожайне, Старомайорське Донецької області, де ворог намагався витіснити наші підрозділи із займаних рубежів.

На Гуляйпільському напрямку ворог наступальних (штурмових) дій не вів.

На Оріхівському напрямку відбулось 8 бойових зіткнень в районі Старомайорського, одне — триває в районі Роботиного. Наніс авіаційний удар в районі Роботине.

На Придніпровському напрямку ворог не відмовляється від наміру витіснити наші підрозділи із плацдармів на лівобережжі Дніпра. Відбулось 2 бойових зіткнення в районі Кринки, 1 триває.

На Волинському та Поліському напрямках оперативна обстановка без суттєвих змін. Ознак формування наступальних угруповань ворога не виявлено.

В Чернігівській та Сумській областях, противник зберігає військову присутність, проводить диверсійно-розвідувальну діяльність, здійснює обстріли населених пунктів з території рф, нарощує щільність мінно-вибухових загороджень вздовж державного кордону України.

Водночас, наші воїни продовжують активними діями завдавати окупаційним військам втрат в живій силі та техніці, виснажують ворога вздовж всієї лінії бойового зіткнення.

Підтримуйте Збройні Сили! Переможемо разом!

Слава Україні!

Звернення Президента України Володимира Зеленського

"Доповіді Головкома та міністра оборони щодо ситуації на всіх напрямках, де найбільш зараз гаряче. Харківщина – тривають наші контрударні дії, напрямок посилено, зокрема Вовчанськ та загалом прикордонні райони. Бригадний генерал Михайло Драпатий за цей напрямок відповідає безпосередньо на місці, йому надаються необхідні засоби ураження, необхідні сили. Зараз усе більше стає наших результатів – ми знищуємо піхоту окупанта і техніку.

Звичайно, донецькі напрямки не залишаємо без необхідної підтримки й забезпечення, а саме – Краматорський напрямок, Покровський. Незмінна увага Куп’янському напрямку.

Ми фіксуємо також ворожу активність проти Сумщини й Чернігівщини – диверсійні групи, обстріли. Ми відповідаємо вогнем, як і належить.

Наше завдання абсолютно зрозуміле – зірвати російську спробу розширити війну. Виконання цього завдання залежить буквально від кожного, хто зараз на позиціях – від Чернігова до Вовчанська, від Харкова до Донеччини.

Для окупанта не має бути жодного безпечного місця на українській землі. І в нашому небі. Дякуємо сьогодні за збитий російський Су-25 на Донеччині".

Віримо у Збройні Сили України! Разом Ми – сила! Слава Україні!