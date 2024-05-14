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39-річний футболіст може пролонгувати чинну угоду.

Кріштіану Роналду може затриматися в Саудівській Аравії.

Нападник Ан-Насра не виключає можливості продовження контракту до 2026 року, повідомляє журналіст Бен Джейкобс. Чинна угода розрахована до 2025 року.

Саудівські менеджери хочуть зберегти Роналду. Продовження телевізійних прав заплановано на 2025 рік, і присутність Роналду в лізі вважається важливою.

У поточному розіграші чемпіонату Саудівської Аравії Кріштіану провів 28 матчів, у яких відзначився 33 голами і 10 асистами.