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Нідерландець продовжує привертати до себе увагу доволі непоганих колективів.

РБ Зальцбург розглядає призначення Пепа Лейндерса на посаду головного тренера, передає видання The Athletic.

У середині квітня австрійський клуб припинив співпрацю з Герхардом Штрубером. Спеціаліст очолював команду з серпня 2023 року. Зараз "биками" тимчасово опікується Онур Чінел, який раніше керував Ліферінгом, дочірнім клубом РБ Зальцбург.

У Зальцбурзі вважають Лейндерса ідеальним кандидатом на посаду головного тренера. Нещодавно на 41-річного нідерландця також націлився Бешикташ. Ще раніше повідомлялося, що асистентом Клоппа цікавиться Аякс.

Сам Лейндерс у лютому заявив, що покінчить з асистентською роботою, коли разом з Юргеном Клоппом залишить Ліверпуль.