Нидерланды. Новость

Амстердамці досі шукають керманича, який повернув би їх на вершину.

Асистент головного тренера Ліверпуля Юргена Клоппа Пеп Лейндерс може отримати посаду керманича Аякса, передає портал talkSPORT.

За даними порталу, переговори між клубом і 41-річним спеціалістом вже стартували. Очолити амстердамців Лейндерс може у наступному сезоні, після того як залишить Ліверпуль.

У Лейндерса є досвід на посаді головного тренера НЕКа (22 матчі), з яким він у сезоні-2017/18 не зумів заробити підвищення до Ередивізії, поступившись у плей-оф.

Аякс зараз очолює Джон ван 'т Схіп. Під його керівництвом команда хоч поки і не повернулася до своїх найкращих кондицій, але здобула 11 перемог у 19 матчах (також 4 нічийних результати та 4 поразки). Очікується, що ван 'т Схіп все ж не залишиться на посаді керманича амстердамців.