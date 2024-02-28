Нидерланды. Новость
Амстердамці досі шукають керманича, який повернув би їх на вершину.
Пеп Лейндерс, Getty Images
28 лютого 2024, 18:35
Асистент головного тренера Ліверпуля Юргена Клоппа Пеп Лейндерс може отримати посаду керманича Аякса, передає портал talkSPORT.
За даними порталу, переговори між клубом і 41-річним спеціалістом вже стартували. Очолити амстердамців Лейндерс може у наступному сезоні, після того як залишить Ліверпуль.
У Лейндерса є досвід на посаді головного тренера НЕКа (22 матчі), з яким він у сезоні-2017/18 не зумів заробити підвищення до Ередивізії, поступившись у плей-оф.
Аякс зараз очолює Джон ван 'т Схіп. Під його керівництвом команда хоч поки і не повернулася до своїх найкращих кондицій, але здобула 11 перемог у 19 матчах (також 4 нічийних результати та 4 поразки). Очікується, що ван 'т Схіп все ж не залишиться на посаді керманича амстердамців.