Завершилася 811 доба героїчного протистояння Українського народу російському повномасштабному воєнному вторгненню.

ВТРАТИ ВОРОГА

ГОЛОВНІ НОВИНИ (hromadske)

🔸 росіяни атакували Харків, влучивши у житловий будинок. Відомо про 21 постраждалу людину.

🔸 росія може розпочати новий наступ на Сумщині, заявив Буданов. Очільник ГУР прогнозує, що атаки на Харківщині "триватимуть ще три-чотири дні", після чого окупанти зроблять наступ у напрямку Сум.

🔸 В "Укренерго" пояснили, що раптове введення графіків аварійних відключень ввечері 14 травня сталося через різке збільшення споживання електроенергії.

🔸 На Харківщині в районах Лук'янців та Вовчанська українські підрозділи "перемістились на більш вигідні позиції".

🔸 Зеленський заявив, що головнокомандувач Сирський особисто перебуває у ключових місцях боїв. За словами президента, ситуація на фронті контрольована.

🔸 Держсекретар США Блінкен закликав Україну не зволікати з мобілізацією, наголосивши, що це "складне, але необхідне рішення".

🔸 Командування "Південь" звернулося до правоохоронців щодо інциденту з дівчиною і представниками ТЦК в Одесі.

🔸 Більшість опитаних українських біженців у Європі відповіли, що задоволені умовами в новій країні. Майже половина не проти отримати нове громадянство, а 34% сказали, що вже не цікавляться інформацією про Україну.

🔸 Уряд призначив тимчасових очільників Мінагрополітики (Тарас Висоцький) та Мінвідновлення (Василь Шкураков).

🔸 Данія планує оголосити про відправлення F-16 в Україну протягом місяців, а не місяця.

ІНФОРМАЦІЯ ГЕНШТАБУ ЗСУ ЩОДО СИТУАЦІЇ НА ФРОНТІ

Ситуація в районах бойових дій залишається складною, втім контрольованою Силами оборони України. Сьогодні ворог концентрував свої зусилля у Харківській області, а також на Краматорському та Покровському напрямках.

З початку доби відбулося 145 бойових зіткнень, противник завдав 3 ракетних удари, понад 320 ударів дронами-камікадзе та здійснив понад 2400 обстрілів позицій наших військ. Активно задіював авіацію – російські терористи скинули на територію України майже 70 керованих авіабомб.

На півночі України, в Чернігівській та Сумській областях, змін у стані та положенні військ не відбулось.

На Харківському напрямку підрозділи наших військ відбили 11 атак противника зокрема, на напрямках Глибоке — Липці, Лук’янці — Липці, Борисівка – Нескучне, Шебекіно (рф) — Вовчанськ, 3 бойових зіткнення ще тривають.

На окремих ділянках, в районах Лук’янців та Вовчанська, внаслідок вогневого впливу та штурмових дій противника, для збереження життя наших військовослужбовців та уникнення втрат, підрозділи здійснили маневр та перемістились на більш вигідні позиції. Бої тривають. Українські підрозділи не дають російським окупантам закріпитись. Проводяться контратакуючі дії, ворог під постійним вогневим контролем артилерії та підрозділів БПЛА Сил оборони.

У ході бойових дій на цьому напрямку втрати особового складу ворога за сьогодні складають 162 військовослужбовця, знищено та пошкоджено 26 одиниць озброєння та військової техніки.

На Куп’янському напрямку ворог здійснив 16 атак на позиції наших військ на напрямках Лиман Перший – Синьківка, Вільшанка – Синьківка, Вільшанка – Петропавлівка, Кислівка – Іванівка, Крохмальне — Берестове, Коломийчиха – Стельмахівка, Коломийчиха – Мясожарівка, Ковалівка – Новоєгорівка, Площанка – Макіївка. Бої тривають. Успіху противник не має.

Крім того, наші війська відновили втрачені раніше позиції та покращили тактичне положення на окремих напрямках.

На Лиманському напрямку підрозділи наших військ відбили 2 атаки противника на напрямках Червонопопівка – Іванівка та Житлівка – Терни. Втрат позицій не допущено.

На Сіверському напрямку наші війська відбили 5 атак противника на напрямках Золотарівка — Івано-Дар’ївка, Миколаївка – Спірне, Веселе – Верхньокамянське, тривають 4 бойових зіткнення, ситуація контрольована.

На Краматорському напрямку підрозділи наших військ відбили 12 атак противника на напрямках Бахмут – Новий, Бахмут – Іванівське, Бахмут – Кліщіївка, Одрадівка – Кліщіївка, Бахмут – Кліщіївка, Бахмут – Андріївка, Миколаївка – Біла Гора, продовжуються 9 бойових зіткнень, втрат позицій не допущено.

Наші війська проводили заходи з покращення тактичного положення, мали успіх.

На Покровському напрямку наші підрозділи відбили 33 атаки противника на напрямках Очеретине — Новоолександрівка, Архангельське – Євгенівка, Архангельське – Калинове, Архангельське – Новоолександрівка, Соловйове — Сокіл; Очеретине – Соловйове, Новобахмутівка – Соловйове, Семенівка — Новоселівка Перша, Семенівка – Уманське, Орлівка — Новоселівка Перша, Тоненьке — Уманське, Тоненьке – Нетайлове, Піски – Нетайлове. Триває 7 бойових зіткнень.

В ході боїв, внаслідок штурмових дій та інтенсивного вогневого впливу противника на окремих напрямках наші підрозділи змінили позиції для збереження життя військовослужбовців та покращення тактичного положення.

На Курахівському напрямку підрозділи наших військ відбили 7 атак противника на напрямках Старомихайлівка — Красногорівка, Мар’їнка – Георгіївка, Славне – Новомихайлівка, триває 2 бойових зіткнення.

На Времівському напрямку успішно відбито 10 атак противника на напрямку Солодке — Водяне, Завітне Бажання – Старомайорське. Також наші воїни проводили заходи з покращення тактичного положення, мали успіх.

На Оріхівському напрямку підрозділи наших військ відбили 3 атаки противника на напрямку Новопрокопівка — Роботине, противник успіху не мав.

На Придніпровському напрямку окупанти продовжують спроби витіснити наші війська з лівобережжя Дніпра. Зафіксовано 5 атак противника на напрямку Олешківські Піски — Кринки, ситуація контрольована, втрат позицій не допущено.

На інших напрямках суттєвих змін в обстановці не відбулось.

По усій лінії фронту наші мужні воїни продовжували стримувати натиск ворога, нищити його особовий склад та техніку. Загалом з початку доби російські окупанти втратили 1075 осіб вбитими та пораненими, 251 одиницю озброєння та військової техніки.

ЗВЕРНЕННЯ ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ ВОЛОДИМИРА ЗЕЛЕНСЬКОГО

"Сьогодні день дав нам більше можливостей. Головком Олександр Сирський доповів про ситуацію в районах бойових дій. Донеччина, Харківщина – там, де зараз найважче. Він перебуває якраз у ключових місцях боїв – працює з бригадами, на бойових позиціях. Ще поки рано робити висновки, але ситуація контрольована. Наші воїни знищують окупанта, який намагається просуватись. Усе достатньо напружено. Але ми посилили напрямки, зокрема харківський. Зараз багато воїнів – саме харків’ян – стали на захист Харківщини. Вони роблять свою справу, і дякую кожному за ефективність".

Віримо у Збройні Сили України! Разом Ми – сила! Слава Україні!