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На мундіалі зіграє ще одна статусна команда.

Рівер Плейт став черговим учасником клубного чемпіонату світу у 2025 році — повідомляє офіційний сайт FIFA.

Завдяки перемозі у Копа Лібертадорес над Лібертадом аргентинській команді вдалося набрати потрібну кількість балів у рейтингу.

Від Південної Америки на мундіалі зіграють шість колективів, в тому числі три переможці попередніх розіграшів Копи Лібертадорес.

На даний момент участь у турнірі гарантували собі Челсі, Манчестер Сіті, Реал, Баварія, Боруссія Дортмунд, Ювентус, Інтер, ПСЖ, Бенфіка, Порту, Зальцбург, Фламенго, Монтеррей, Палмейрас, Флуміненсе, Леон, Сіетл Саундерс, Аль-Хіляль, Урава Ред Даймондс, Ульсан, Окленд Сіті, Відад, Есперанс, Мамелоді Сандаунс та Аль-Ахлі з Каїру, сам чемпіонат світу відбудеться у червні і липні 2025 року.