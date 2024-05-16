Завершилася 812 доба героїчного протистояння Українського народу російському повномасштабному воєнному вторгненню.

ВТРАТИ ВОРОГА

ГОЛОВНІ НОВИНИ (hromadske, Укрінформ)

🔸 Держсекретар США Ентоні Блінкен оголосив про виділення додаткових двох мільярдів доларів допомоги Україні.

🔸 Сили оборони відбили наступальні дії російських військ в районі Вовчанська. Українським військовим вдалося частково стабілізувати ситуацію у Харківській області.

🔸 російські війська вдарили по Центральному району Херсона. Відомо про 19 постраждалих. Також окупанти атакували Дніпро. Двоє людей загинули.

🔸 У Брюсселі 13 і 14 червня пройде зустріч міністрів оборони країн-членів НАТО. Засідання Ради Україна-НАТО на рівні міністрів оборони відбудеться 13 червня.

🔸 Через загострення на фронті, через наступ ворога на Харківщині Президент Зеленський дав доручення перенести всі міжнародні заходи за його участі.

🔸 Прем'єр-міністра Словаччини Роберта Фіцо поранили під час стрілянини. У нападі зізнався 71-річний письменник Юрай Цінтула.

ІНФОРМАЦІЯ ГЕНШТАБУ ЗСУ ЩОДО СИТУАЦІЇ НА ФРОНТІ

Сили оборони продовжують зосереджувати основні зусилля на недопущенні просування противника в глибину нашої країни, зриві виконання ним завдання щодо встановлення повного контролю над Донецькою, Луганською та частиною Харківської областей.

На Харківському напрямку з початку доби підрозділи наших військ успішно відбили чотири атаки противника на напрямках Пильна — Липці, Лукянці — Слобожанське, Пильна — Слобожанське, Муром — Стариця.

Бої ще тривають на напрямках Глибоке — Липці, Лукʼянці — Слобожанське, Пильна — Слобожанське, Муром — Стариця, Плетенівка — Вовчанськ. Втрат позицій нашими підрозділами не допущено.

Українські війська продовжують виконувати оборонні та стабілізаційні заходи у Вовчанську та тримають ситуацію там під контролем.

Втрати загарбників на Харківському напрямку з початку доби становлять 95 військовослужбовців та 27 одиниць озброєння і військової техніки. Загалом, з 10.05.2024, на цьому напрямку противник втратив 710 російських окупантів вбитими та пораненими, також знищено 125 одиниць ворожих озброєння та військової техніки.

На Куп’янському напрямку українські підрозділи відбили 20 атак противника.

В той же час, бойові дії ще тривають на напрямках Кислівка — Іванівка, Котлярівка — Піщане, Куземівка — Стельмахівка, Ковалівка — Новоєгорівка. В окремих районах, в результаті інтенсивного вогневого впливу противника, наші підрозділи здійснили перегрупування на більш вигідні позиції.

На Лиманському напрямку ворог двічі намагався прорвати оборону українських захисників, втрат позицій не допущено.

На Сіверському напрямку ворог здійснив пʼять спроб штурмувати наші позиції. Бойові дії ще тривають в районах населених пунктів Роздолівка та Спірне. Ситуація контрольована.

На Краматорському напрямку українські війська відбили пʼять атак російських окупантів. Бойові дії все ще тривають в районах населених пунктів Новий та Андріївка.

На Покровському напрямку противник здійснив 18 безуспішних спроб атакувати наші позиції. Бойові дії ще тривають на напрямках Очеретине — Новоолександрівка, Очеретине — Калинове, Архангельське — Новоолександрівка, Соловйове — Сокіл. Також російські окупанти продовжують тиснути вогнем з різних видів озброєння, а наші воїни мужньо протистоять, на напрямках Очеретине — Соловйове, Семенівка — Новоселівка Перша, Тоненьке — Уманське, Тоненьке — Нетайлове, Первомайське — Нетайлове. Ситуація напружена, інформація щодо стану справ оновлюється.

На Курахівському напрямку наші війська відбили пʼять атак противника. Бої тривають в районах населених пунктів Водяне та Побєда. Сили оборони покращили тактичне положення в районі населеного пункту Побєда.

На Времівському напрямку ворог здійснив 22 безуспішні спроби прорвати оборону наших військ. Втрат позицій не допущено, бойові дії тривають, ситуація контрольована.

На Оріхівському напрямку підрозділи наших військ відбили чотири атаки російських окупантів на напрямку Новопрокопівка — Роботине, в ході боїв втрат позицій не допущено.

На Придніпровському напрямку наші воїни обороняють позиції на лівому березі Дніпра. За поточну добу відбито пʼять спроб противника витіснити українські війська.

За уточненою інформацією, з початку доби відбулося 140 бойових зіткнень. Суттєвих змін в обстановці, змін у стані та положенні наших військ не відбулось.

Водночас, ворог завдав два ракетних, 48 авіаційних ударів, 255 ударів дронами-камікадзе та здійснив понад 2400 обстрілів позицій наших військ.

Втрати російських окупантів склали майже 890 осіб вбитими та пораненими і 340 одиниць озброєння та військової техніки.

ЗВЕРНЕННЯ ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ ВОЛОДИМИРА ЗЕЛЕНСЬКОГО

"Сьогодні протягом усього дня – доповіді наших військових, Міністерства оборони. Постійна увага – фронту, усім районам бойових дій. Харківщина – райони поруч із кордоном, місто Вовчанськ – тривають наші захисні дії. За цей день нашим Силам оборони та безпеки України – усім задіяним підрозділам – вдалося частково стабілізувати ситуацію. Окупанта, який зайшов на Харківщину, всіма засобами знищують. Артилерія, дрони, наша піхота достатньо влучно працюють. Дякую кожному й кожній, хто зараз на позиціях.

Так само увага всім іншим напрямкам. Особливо Донеччина – Покровський напрямок, також Куп’янський напрямок на Харківщині. Ми чітко бачимо, як окупант намагається відтягнути наші сили та зробити менш концентрованою нашу бойову роботу. Реагуємо на це саме так, як потрібно, – по кожному напрямку нам має бути чим відповісти ворогу.

Наш український результат, наша сила залежать від кожного солдата, кожного сержанта, кожного офіцера, які безпосередньо на позиціях, у бою, на фронті: повне виконання бойових завдань у наявних умовах має зірвати російські наступальні плани".

Віримо у Збройні Сили України! Разом Ми – сила! Слава Україні!