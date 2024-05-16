Інше

Футболіст залишає спорт у віці 39 років.

Ікона індійського футболу та капітан збірної Суніл Четрі оголосив про своє рішення завершити кар'єру у віці 39 років.

У відео, опублікованому у твіттері, Суніл сказав, що відбірковий матч ЧС-2026 проти Кувейту стане його останньою грою у футболці національної команди.

"Одна остання гра... заради всіх нас... давайте виграємо її, і ми зможемо піти з радістю", — сказав Четрі.

39-річний Четрі виступав за збірну Індії протягом 19 років, забивши свій перший гол у дебютному матчі у 2005 році.

Суніл входить до найвідоміших гравців країни, і йому приписують те, що він привернув увагу до індійського футболу на національному та міжнародному рівнях.

На даний момент Четрі є третім за результативністю бомбардиром серед футболістів у міжнародному футболі після Ліонеля Мессі та Кріштіану Роналду. На його рахунку 150 матчів, 94 забиті м'ячі та 11 асистів.

"Дитина всередині, ймовірно, продовжить боротися за те, щоб грати у футбол, але розумний, зрілий гравець і людина знають, що це все. Це було непросто", — додав індієць.

На своїй батьківщині Четрі виграв кілька футбольних нагород, у тому числі премію Арджуни – другу за величиною спортивну нагороду країни – та Падма Шрі (четверту).

За свою кар'єру Четрі виступав за Бенгалуру, Мумбаї Сіті, Черчилль Бразерс та дубль Спортінга. Загалом він відіграв 299 офіційних матчів на клубному рівні, в яких забив 124 м'ячі та віддав 23 гольові передачі.