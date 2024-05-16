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Форвард може змінити нинішній клуб.

Лас-Пальмас та Трабзонспор зацікавлені у трансфері Романа Яремчука — повідомляє Radio Marca Valencia.

Наразі форвард знаходиться в оренду у Валенсії, його угода з Брюгге, якому належить Роман, розрахована до 2026 року.

Бельгійський клуб може розглянути різні пропозиції. Турецька команда прикладає багато зусиль щоб підписати Яремчука наступного літа.

Цього сезону 28-річний гравець провів 32 матчі в усіх можливих турнірах та забив 8 голів.